Bitcoin, Coinbase et plus dans Quick News

Mike Novogratz a déclaré que les investisseurs avaient perdu confiance en Bitcoin

Comme après toute baisse importante du prix du Bitcoin (BTC), les analystes se disputent maintenant sur ce qui aurait pu être la cause.

Cette fois, la réponse est simple, du moins selon Mike Novogratz, PDG de Bitcoin Bull et Galaxy Digital. Dans un tweet du 13 mars, Novogratz a déclaré:

«C’était toujours un jeu de confiance. Tout est crypto. Et il semble que la confiance mondiale dans presque tout s’est évaporée. »

Mike Novogratz, PDG de Bitcoin Bull et Galaxy Digital

– Michael Novogratz (@novogratz) 13 mars 2020

La pandémie de coronavirus a bouleversé les marchés mondiaux, tandis que les différends entre pays producteurs de pétrole n’ont fait qu’accroître la misère. Parce que les investisseurs ont liquidé frénétiquement leurs actifs, même ceux considérés comme des refuges n’ont pas été à l’abri. Nous pouvons le voir avec le prix du Bitcoin, qui a subi sa baisse de prix de 40% hier.

Edward Snowden envisage d’acheter du Bitcoin en plein crash

Après le crash soudain de Bitcoin (BTC), le lanceur d’alerte de renommée mondiale Edward Snowden envisage d’acheter.

Dans un tweet publié le 13 mars, Snowden, célèbre pour

divulguer des documents top secrets révélant l’étendue des opérations

Le chien de garde mondial américain et britannique a écrit:

«C’est la première fois depuis longtemps que je veux acheter du Bitcoin. Cette chute était trop de panique et trop peu de raisons. “

– Edward Snowden (@Snowden) 13 mars 2020

Les commentaires de Snowden interviennent après ce qui aurait été la plus forte chute du prix du Bitcoin hier.

La baisse spectaculaire était en phase avec le chaos du marché dans le monde, alors que le président américain Donald Trump a annoncé sommairement de nouvelles restrictions de voyage aujourd’hui en réponse à la propagation du Coronavirus COVID-19.

Coinbase implémente le traitement par lots des transactions Bitcoin

L’échange de crypto-monnaie basé à San Francisco Coinbase a commencé à regrouper plusieurs transactions Bitcoin ensemble, plutôt que d’envoyer des expéditions une par une.

L’adoption de «lots», a déclaré la firme dans un blog jeudi, signifie que moins de pression est appliquée à la blockchain Bitcoin, en raison d’un grand nombre de transactions résultant de l’échange. Cette décision réduira encore les frais de transaction pour les clients, selon la publication.

“Nous prévoyons que cela réduira notre charge sur le réseau Bitcoin de plus de 50%, et les frais de réseau payés par nos clients seront automatiquement réduits d’un montant équivalent lors de l’expédition”, a écrit Eli Haims, chef de produit pour Coinbase.

Le traitement par lots est déjà en cours, avec la forte mise en garde qu’il ajoutera un “petit retard” aux envois qui sont transmis au réseau, mais n’affectera pas le temps nécessaire pour que les transactions des utilisateurs soient confirmées.

La Banque d’Angleterre débat des CBDC

La Banque d’Angleterre (BoE) évalue sérieusement les avantages et les inconvénients de l’émission d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) libellée en livres sterling.

La banque centrale britannique a reconnu qu’une livre numérique pouvait déstabiliser le système bancaire actuel. Cependant, une monnaie numérique pourrait utiliser les FinTech et rendre les transactions plus faciles et plus rapides pour les consommateurs.

La Banque vient de publier un rapport de 57 pages examinant comment les CBDC pourraient pénétrer les marchés existants, agissant à la fois comme réserve de valeur et dans les transactions quotidiennes.

Le rapport, intitulé “Monnaie numérique de la Banque centrale, mars 2020: opportunités, défis et conception«Suivez les discussions des représentants du gouvernement alors qu’ils explorent le passage à une économie numérique.

Alors que les crypto-monnaies et autres monnaies numériques deviennent plus courantes, la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales perd de sa force sur le marché, bien que lentement.

