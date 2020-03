Bitcoin contre l’autoritarisme: affaire Venezuela

Faits saillants:

L’argent et la pauvreté ont été un instrument de domination pendant le chavisme au Venezuela.

Le Bitcoin, indépendant de tout gouvernement, a servi à certains d’outil d’autonomie.

La séparation de l’argent et de l’État est l’une des conséquences les plus importantes de l’existence de Bitcoin en tant que garant de la liberté individuelle. Le monopole d’État de la politique monétaire sans un système de balances et de contrepoids, ouvre la possibilité que tout gouvernement tombe dans l’arbitraire et utilise l’économie nationale comme un instrument de domination.

Cela s’est produit au Venezuela. Les dévaluations monétaires, l’émissionnisme monétaire inorganique et d’autres stratégies politico-économiques ont sapé le pouvoir d’achat d’une grande partie de la population à des niveaux de subsistance, augmentant leur dépendance à l’égard de l’État pour survivre. L’argent devient ainsi un instrument coercitif de contrôle biopolitique.

L’autoritarisme au Venezuela pendant le chavisme et la madurismo a eu diverses manifestations. Lorsqu’il a eu besoin de recourir à la force pour imposer sa volonté, il l’a fait sans secouer le doigt sur la détente. Mais il a également réussi à apaiser la dissidence avec des gadgets moins grossiers: appauvrissement des estomacs et des esprits.

On dit souvent que le pouvoir est plus de pouvoir lorsqu’il administre, non seulement le pouvoir, mais l’impuissance. Ainsi, la répression reste en vigueur, bien que d’une manière plus subtile, apparemment accidentelle, comme une maladresse délibérée. Déprécier la vie d’une population à la simple survie, c’est-à-dire restreindre l’humanité à sa pure dimension biologique, concentrer la vie quotidienne sur la recherche exclusive de nourriture, réduit les possibilités de rébellion et réduit le développement spirituel d’un peuple.

Dans le passé, les nations qui ont été la proie de tyrannies appauvrissantes n’ont eu d’autre choix que de souffrir de leurs excès jusqu’à la famine possible ou, au mieux, de fuir, laissant leurs terres et leurs familles dans l’incertitude. De nos jours, la coïncidence historique de la tyrannie chaviste avec l’existence d’Internet et de la monnaie numérique (bien que des alternatives telles que PayPal et plus récemment Zelle aient joué un rôle de premier plan, nous parlerons ci-après de Bitcoin), a ouvert un débouché pour respirer hors de l’air vicié de l’économie nationale.

Dans l’ensemble, un certain récit sur le Venezuela étant un paradis de bitcoiner a circulé sur Internet. La réalité est qu’elle est loin de l’être, bien qu’elle ait un potentiel énorme pour elle.

Dans cette pièce, nous aborderons. de manière générale, des facteurs déterminants politico-économiques favorables à l’utilisation du Bitcoin au Venezuela, ainsi que son histoire dans le pays et l’interaction avec la politique de l’État concernant les crypto-monnaies, pour exposer le rôle du Bitcoin comme outil contre l’autoritarisme dans le contexte vénézuélien. Malgré le fait que son utilisation ne soit pas répandue, la circulation d’une monnaie forte et indépendante du contrôle gouvernemental a aidé de nombreuses personnes à préserver une marge de liberté économique et de dignité humaine face à l’ardeur coercitive de la tyrannie.

L’arrogance fatale: planification centrale de la ruine

Les proches de l’école autrichienne d’économie résonneront avec ce titre, le nom de la dernière œuvre de Friedrich Hayek. Dans ce livre, Hayek critique les systèmes centralisés de planification économique typiques du socialisme, qui encourent l’arrogance fatale de prétendre posséder une connaissance suffisante de la réalité pour organiser toute la vie économique d’une nation à partir d’un ministère. Hayek dit que c’est arrogant, principalement parce que cela impliquerait de calculer le comportement de tous ou au moins de la majorité des agents économiques, et cela, encore plus dans une société mondiale, est humainement impossible.

Du point de vue de la Révolution et de son ministère du Plan respectif, tout cela ressemble probablement à une illusion “néolibérale”. La réalisation de l’idéologie marxiste passe par la nationalisation des moyens de production et, ainsi, religieusement, cela a été fait. Une politique d’expropriation a été menée qui, sous le gouvernement Chávez, a laissé un équilibre de plus de 1400 entreprises expropriées, selon la Confédération vénézuélienne des industriels (Conindustria), dont beaucoup se sont retrouvés sans recevoir une compensation monétaire. Je veux dire, ils les ont volés. La destruction de l’appareil productif du pays a été générale: sur les 12 700 industries qui étaient au Venezuela pour l’inauguration de Chávez en 98, il en reste aujourd’hui moins de 4 000.

PDVSA, la compagnie pétrolière détenant le monopole exclusif de l’exploitation des hydrocarbures au Venezuela, est également partisane, un produit dont toute l’économie vénézuélienne dépend en tant que producteur unique. En 1998, PDVSA est devenue la troisième entreprise au monde de capacité de raffinage, capable de traiter 3,3 millions de barils de pétrole par jour. Au cours de ces années, elle a géré 24 raffineries dans le monde, dont 18 à l’étranger et 6 dans le pays. Pour 2019, elle ne gère que 11 raffineries 6 dans le pays, 3 aux États-Unis et 2 dans les îles des Caraïbes, et produit 700 000 barils par jour.

Ils se sont également emparés des médias traditionnels du pays et ont imposé une politique de censure ferme. En gagnant l’hégémonie communicationnelle, ils ont pu irriguer leurs récits de manière monopolistique et presque incontestable dans une grande partie de la population, se positionnant comme les principaux producteurs de «vérité».

Le Newspeak de Chavismo s’est répandu avec son appareil de propagande, un élément fondamental de l’autoritarisme moderne. C’est ainsi que le discours sur la prétendue «guerre économique» s’est répandu pour justifier la débâcle en accusant un ennemi extérieur de tout mal. La lutte contre la prétendue guerre économique a entraîné des audits dans les entreprises, où les produits ont été volés ou autorisés à être pillés et, par conséquent, ils ont fait faillite.

Modalités de la guerre économique selon le front Francisco de Miranda. Source: OrinocoTribune.

La violation totale de l’état de droit et nationalisation des industries Dans le pays, la méfiance des investisseurs à miser sur un pays à haut risque augmente au fil des ans.

D’un point de vue monétaire, depuis 2003, les restrictions sur le change ont pesé pour «éviter la fuite des capitaux», fixant des limites à l’accès aux devises pour les particuliers et les entreprises. Il fallait passer par un processus kafkaïen pour pouvoir acheter les dollars subventionnés que l’Etat a donnés. Cela n’a généré que de la corruption et un marché noir des devises en raison des besoins des commerçants pour un flux fiable et constant de devises pour acquérir des produits importés que l’État n’a pas été en mesure de fournir.

Ces contrôles, conjugués à une émission excessive de monnaie inorganique, favorisaient la dévaluation du bolivar par rapport au dollar et l’inflation dans le pays. Les prix des produits augmentent à la vitesse la plus élevée et le pouvoir d’achat des Vénézuéliens disparaît. Avec l’inflation est venu le contrôle des prix des produits du panier de base. Avec le contrôle des prix, est venu le dépassement des coûts par rapport aux bénéfices pour les producteurs, ce qui s’est traduit par moins de production et de pénurie. Les produits ont longtemps disparu des supermarchés et, s’il y en avait, des heures de lignes dans la rue étaient des conditions préalables pour y accéder, même si elles étaient toujours limitées, tant par le numéro d’identification que par la quantité de produits quotidiens. L’État devient l’administrateur total de votre consommation.

Cela a une grande utilité politique. Lorsque vous réduisez la vie des individus au monde du besoin, lorsque le quotidien est réduit à se procurer de la nourriture, il y a peu de temps pour réfléchir à des questions plus abstraites telles que la liberté, ou dans la pratique, pour protester et se rebeller. Et grâce à son hégémonie communicationnelle et à son discours polarisant, le gouvernement a installé dans votre tête le récit d’un ennemi extérieur qui vous attaque constamment, coupable du tort que vous faites car il entrave toute l’aide que le gouvernement veut vous offrir. Mais votre gouvernement, qui est si bon, crée des politiques sociales qui ne meurent pas de faim.

C’est en partie ce qui, dans la description de notre rencontre, était répertorié comme «contrôle biopolitique». La biopolitique est basée sur la gestion politique, à proprement parler, la gestion étatique, sur la vie dans sa dimension biologique. D’un certain point de vue, il peut être compris comme l’administration de l’État sur la vie et la mort des citoyens. L’exercice du pouvoir politique sur les corps et les esprits. Au Venezuela, le biopouvoir a différentes dimensions, mais sa condition nécessaire a été limitation des droits économiques, civils et politiques. La guerre contre les infrastructures qui a entraîné le manque de nourriture, d’électricité, d’eau, de transport, d’Internet, de médicaments et de suppléments médicaux et autres, entraîne la destruction des droits civils et naturels des Vénézuéliens afin de les prosterner avant la domination. gouvernemental.

La biopolitique chaviste a également exercé une censure basée sur des données individuelles. Après le référendum de rappel contre Chávez en 2004, qui a eu lieu par le biais de signatures, Chavismo a eu accès à une liste de noms de personnes opposées au régime, la soi-disant liste Tascón, qui a ensuite été traitée par un logiciel pour Discriminer qui peut ou non travailler dans l’administration publique, qui aurait accès à un logement ou à d’autres programmes sociaux, qui des personnes en situation vulnérable peut manger ou non, selon qu’il était un opposant ou un paroissien de l’église Chavista.

Depuis lors, le chantage a été normalisé en tant que technique politique du chavisme. Actuellement, sa manifestation la plus évidente est le soi-disant Carnet de la Patria, un système d’identification parallèle qui inclut des données biométriques et sociales. Ce point semble particulièrement pertinent pour les nihilistes qui nient l’importance de la vie privée numérique; la La discrimination fondée sur des données privées n’est pas un mythe paranoïaque.

Changements dans le cône monétaire sous le gouvernement Maduro. Image de Gustavo Matute @BigMatu_photos.

La dimension économique est, en ce sens, fondamentale pour le contrôle biopolitique au Venezuela. Au cours du premier mandat de six ans du gouvernement de Nicolás Maduro, l’inflation accumulée entre 2013 et 2019 dans le pays était de 5395536286%, cinq zéros ont été retirés de la monnaie en deux changements de cône monétaire en moins d’un an. Après avoir complètement dilué l’épargne de la population, la laissant appauvrie et dépendante des dons du gouvernement pour survivre, et maintenant le contrôle total des forces armées, vous avez une formule presque parfaite pour vous perpétuer au pouvoir.

Bien sûr, cela a bien plus de bords que nous ne pourrons pas épuiser dans ce texte, et qui ne sont pas indispensables à notre objectif. Mais l’administration autoritaire et destructrice de la monnaie nationale soulève une question à laquelle il est important de réfléchir Que se serait-il passé si les Vénézuéliens avaient eu une monnaie alternative?

Bitcoin: entre liberté et oppression

Eh bien, il y en avait, bien que très peu le sachent.

Il est difficile de savoir comment l’adoption du Bitcoin a commencé au Venezuela. Au moins depuis le début de 2012, l’exploitation minière était déjà effectuée dans le pays avec des cartes vidéo, bien qu’il y ait probablement déjà eu en 2011 une exploitation minière. Plus tard, vers 2014, la première maison à échanger des bitcoins contre des bolivars dans le pays, Surbitcoin, allait naître. Les gens commencent à faire du commerce, à envoyer des envois de fonds et à chercher des emplois indépendants ou sur des plateformes qui offrent des paiements en bitcoins afin de fuir le bolivar et d’éviter le contrôle des changes. Le bitcoin est également utilisé pour acheter des produits de première nécessité tels que des denrées non périssables, du papier toilette ou des médicaments sur Internet. Pourtant encore peu de gens sont impliqués et ce n’est même pas proche de quelque chose dont on parle dans les rues.

Bitcoin contre Bolivar

Les propriétés du Bitcoin commencent à briller contre le bolivar dévalué. Il est toujours important de souligner ce que sont ces propriétés, car, bien que nous les connaissions inconsciemment, prises ensemble, elles aident à comprendre une partie de ce qui fait de Bitcoin une monnaie forte.

Le Bitcoin est durable. Étant de l’argent numérique, il ne s’use pas physiquement, n’est pas périssable et ne peut pas être facilement détruit. Tant qu’il y aura un ordinateur exécutant le logiciel, il y aura Bitcoin. Contrairement au Venezuela, la folie a atteint un tel point que si les factures ont des rayures, ils ne les accepteront pas comme paiement. De plus, par rapport au bolivar, il résiste aux changements de cônes monétaires, il ne se produira donc pas que votre billet ou votre devise ne soit plus accepté, comme cela s’est déjà produit plusieurs fois au Venezuela.

Il est portable. Au Venezuela, en raison de la dévaluation, si vous voulez payer en espèces, vous devez porter un sac de factures. Une brève anecdote peut aider à clarifier l’importance de la portabilité.

En 2017, il voyageait avec des amis dans le sud du pays, vers certaines montagnes appelées tepuis à la frontière avec le Brésil. La ville frontalière d’où vous allez aux tepuis est extrêmement rurale, il y a une seule banque dans toute la ville et les entreprises n’ont pas de points de vente. Mes amis et moi avons passé deux semaines à la banque tous les jours à Caracas pour obtenir suffisamment d’argent pour payer le bus de retour et notre nourriture pendant notre séjour. De toute évidence, nous avons supprimé le billet de banque avec la plus grande coupure, la centaine, afin de réduire le nombre de billets.

Après le voyage de 24 heures à Santa Elena, nous sommes arrivés pour découvrir que Maduro avait annoncé que le billet de cent dollars serait retiré de la circulation, de sorte que lorsque nous reviendrions de la montagne, notre argent serait sans valeur. Le nombre de personnes avec des brouettes transportant des boîtes de billets par Santa Elena de Uairen pour déposer leur argent dans la seule banque de la ville était incroyable. Dans ce lien, ils peuvent se plonger dans l’histoire. Je vous dis seulement que nous avons dû camper pendant quatre jours dans une pizzeria parce qu’ils avaient pillé le long de l’itinéraire et qu’aucun bus n’arrivait, pour illustrer l’une des conséquences que l’administration arbitraire d’argent peut avoir.

Il y a aussi la question de la migration. Si vous deviez quitter l’urgence au Venezuela pour une raison quelconque et que vous n’aviez pas le temps d’effectuer les procédures, avoir votre argent en Bitcoin, vous auriez accès à toutes vos économies partout dans le monde que vous êtes chaque fois que vous avez votre clé privée avec vous. La portabilité est également utile pour envoyer des envois de fonds aux membres de la famille dans le pays et, comme nous l’avons déjà dit, pour accéder à des biens et services rares dans le pays, ou pour faciliter le commerce et même travailler avec des personnes à l’étranger. En résumé, Bitcoin est globalement portable avec ou sans mouvements physiques de son propriétaire.

Vérifiable. Avec la question du contrôle des changes, il y a toujours eu des soupçons lors de la réception d’un paiement en dollars au sujet d’une éventuelle falsification du billet. Inversement, il n’y a aucun moyen de truquer un bitcoin. Bien sûr, vous pouvez tomber dans l’escroquerie, mais cela dépendra de l’enquête en bonne et due forme de l’investisseur; Ce n’est pas quelque chose d’inhérent à la technologie.

Divisible. À l’heure actuelle, lorsque les devises étrangères commencent à être vues circuler dans tout le pays, il y a si peu de liquidités qu’il est généralement difficile d’obtenir de la monnaie lorsque vous payez en dollars en espèces, donc si vous n’avez pas le montant exact, vous finirez probablement par lui en donner. combien de dollars à échanger.

Résistant à la censure et inconfiscable. Avec Bitcoin, nous avons pu échapper au contrôle des changes et à l’accès à l’économie mondiale pour tous ceux qui n’avaient pas de comptes en devises. De plus, à moins que vos clés privées ne soient volées, elles ne pourront pas exproprier votre propriété ou geler votre portefeuille en raison de mouvements irréguliers.

Autonome. En raison de leur nature supranationale, les conflits locaux des pays n’ont généralement pas d’impact direct sur Bitcoin, de sorte que leur politique monétaire reste prévisible, pour ne pas dire bien connue, et inaltérable face aux caprices des dirigeants.

Finalement, rare. Émettre de l’argent inorganique pour “injecter des liquidités” et collecter les taxes de seigneuriage n’est pas une alternative dans Bitcoin. L’offre reste à moins de 21 millions de bitcoins, étant fournie à un rythme décroissant, et une évolution qui semble, en pratique, peu probable, pour le moins. L’hyperinflation vivante est l’une des choses qui vous fait le mieux comprendre l’importance de cette fonctionnalité de Bitcoin.

Dans l’ensemble, ces qualités si précieuses qui contrastent tellement avec la réalité vénézuélienne ne sont encore connues et appréciées que par quelques-uns. La barrière de la connaissance et la résistance à l’apprentissage il est similaire à celui existant dans d’autres géographies; Les crypto-monnaies, dans la plupart des cas, ont été considérées comme une stratégie pour s’enrichir du jour au lendemain sans aucun effort. En raison de cette mentalité, beaucoup ont perdu de l’argent séduits par les escroqueries. De plus, lorsque l’argent est à peine suffisant pour couvrir les besoins immédiats, peu est payé pour les qualités plus profondes.

Mines au Venezuela

L’exploitation minière au Venezuela elle-même est une réalité relativement répandue; première approche que beaucoup avaient de l’écosystème. Il n’est pas trop rare d’entrer dans une maison au Venezuela et d’entendre au loin, dans une pièce fermée à clé, le bruit constant et étonnant d’un Antminer.

Au moins en termes d’électricité, en 2018, le Venezuela était le pays le moins cher pour extraire des crypto-monnaies. Source: Source: Elite Fixtures.

C’est une curieuse coïncidence que le Venezuela, qui a vécu pendant au moins un siècle sur les revenus de l’extraction minière, ait été l’un des endroits les plus rentables, au moins initialement, pour l’extraction de crypto-monnaie. Le socialisme et ses subventions à l’électricité et à Internet étaient un élément favorable, bien que préjudiciable à l’exploitation minière dans le pays. Ceci, lors du calcul de la rentabilité de vos opérations, vous devez également inclure parmi vos coûts les saisies, extorsions, déménagements éventuels de votre ferme en raison de harcèlement policier, ou tout simplement qu’en raison de problèmes électriques, vous brûlez du matériel.

Au Venezuela, de 2016 à 2018, il y a eu au moins onze cas de saisie, avec au moins 14 détenus sur des accusations de délits informatiques, de taux de change, de vols électriques et autres, dont la plupart ont été remis en liberté après des jours ou des mois de détention faute de législation claire en la matière. L’échappatoire a été utilisée comme excuse par la police pour voler du matériel minier et l’utiliser lui-même ou le revendre.

D’une manière ou d’une autre, ces informations ont atteint les dirigeants du gouvernement, mais aucune mesure n’a été prise pour les arrêter. Au contraire, ils ont eux-mêmes vu l’opportunité commerciale et ont commencé l’exploitation minière. Fin 2017, l’année où se concentrent 90% de l’historique des saisies au Venezuela, le Petro a été annoncé.

CryptoChavisme

Maduro présente le livre blanc Petro.

Il n’est vraiment pas surprenant que le chavisme ait vu les crypto-monnaies comme un moyen de sortir des problèmes dans lesquels ils se trouvaient. Depuis 2015, les sanctions internationales pour les crimes contre les droits humains et les accusations de trafic de drogue ont commencé à peser sur divers dirigeants du gouvernement et des forces armées, ce qui a entraîné le gel des comptes bancaires, l’annulation des visas et des interdictions de commercer avec eux. Les crypto-monnaies sont alors apparues comme un outil pour contourner le système financier traditionnel et les sanctions.

L’idée de lancer leur propre crypto-monnaie devait sonner merveilleusement dans leur tête. Ils le lanceraient dans une ICO, avec laquelle, en outre, ils collecteraient des millions d’investissements étrangers et résoudraient ainsi leurs problèmes de liquidité, et tous leurs alliés commerciaux dans le monde seraient très intéressés à la fois par investir et recevoir des paiements avec leur crypto-monnaie supposée. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Depuis sa création, le Petro a été un désastre. Il a été établi dans le Journal officiel, non seulement que le Petro serait ancré au prix d’un baril de pétrole, qui serait soutenu par des réserves de pétrole, pour lesquelles le champ numéro un du bloc Ayacucho de la ceinture pétrolière de l’Orénoque a été aménagé, mais Il serait échangeable contre du brut physique. Autrement dit, je vais avec un petro à la banque centrale et je peux réclamer un baril. La folie, une plus grande émission de dette, inconstitutionnelle, soit dit en passant, car le pétrole est un bien du domaine public inaliénable selon la constitution. Égal, cela n’a pas trop d’importance car Maduro règne depuis trois ans sous l’Etat d’exception, c’est-à-dire avant tout la loi.

Le même plus tard, qui a été modifié, ainsi que le Livre blanc, qui a été publié d’au moins trois façons différentes. D’abord, le Petro se lancerait sur Ethereum, puis sur Nem, il était dit qu’il était une fourchette de Decred, enfin il a fini par être une fourchette de Dash.

Dans le processus Know Your Client pour Petro ICO, il a été possible de télécharger n’importe quel document d’identité.

L’ICO avait différents problèmes de sécurité, par exemple, lors de la vérification d’identité, tout document pouvait être téléchargé sans problème. On suppose que 3 380 millions de dollars ont été collectés, dont on ne sait pas dans quoi ils ont été investis, bien que dès le départ, il ait été décidé que 55% des recettes seraient conservées par le gouvernement dans un soi-disant «fonds souverain».

Le Petro a finalement migré d’une mosaïque dans NEM, vers un réseau Dash fédéré fourchu, basé sur Proof of Stake ou Proof of Stake contrôlé par des nœuds maîtres, qui sont les seuls à pouvoir voir et “certifier” ce qui se passe sur le réseau. Alors, la blockchain apparaît comme un secret d’État. Il n’y a aucun moyen de vérifier le code, donc on ne peut pas savoir ce qui fonctionne réellement là-bas, ou si la prétendue fourniture fixe est réelle. L’explorateur de blocs a une interface terrible: pour vérifier l’historique des transactions, vous devez aller bloc par bloc. De plus, les seules applications de portefeuille disponibles, le PetroApp et le portefeuille Patria, sont des applications Web et un processus KYC doit être effectué pour les utiliser. En d’autres termes, vos données sont directement associées à votre portefeuille. Ce qui ne devrait même pas être appelé un sac à main car il n’offre aucun type de clés privées. S’il existe, c’est l’État qui administre les clés. Il gère également l’API, de sorte que le Petro pourrait simplement être désactivé à la discrétion du gouvernement et conserver tout votre argent.

Ainsi, si le Bolivar devait être remplacé, comme l’intention du gouvernement semble l’être, le Petro deviendrait un système de surveillance, de contrôle et de censure potentiel des transactions nationales.

Légalisation des saisies ou expropriation du chapitre minier

Le 30 janvier 2018, le décret constitutionnel sur le système cryptoactif complet est entré en vigueur, des mesures réglementaires qui supervisent l’industrie de la crypto-monnaie dans le pays, en particulier l’exploitation minière, les maisons de change “et les activités connexes”, qui ne restent pas spécifié dans la loi, ce qui permet une interprétation large.

Ceux qui ne se conforment pas aux mesures stipulées, en particulier celles concernant l’enregistrement, peuvent encourir des sanctions pouvant aller jusqu’à dix-huit mille dollars et jusqu’à trois ans de prison. En outre, en ce qui concerne l’exploitation minière, l’article 37 stipule que “Lorsque la mesure de confiscation est ordonnée sur du matériel minier, la Surintendance gardera les actifs respectifs, qui en cas de signature de la mesure, peut être organisé à des fins sociales” On ne voit pas non plus clairement à quoi peuvent servir ces objectifs sociaux.

En outre, l’organe de contrôle, le Sunacrip, est également doté de pouvoirs d’assistant judiciaire, s’établissant en tant que juge et faisant partie des processus dans lesquels il agit.

Sortir de l’ombre

Cette étape de l’histoire vénézuélienne que nous appelons CryptoChavismo a également eu des effets secondaires positifs pour le pays et l’écosystème. Bien que la méfiance à l’égard du gouvernement persiste dans la communauté, au moins parler des crypto-monnaies n’est pas tabou et vous ne vous sentez pas emprisonné pour cela.

Cela a permis l’émergence d’événements privés et d’initiatives axées sur les crypto-monnaies qui, bien que peu nombreuses, ont contribué à propager l’existence de cette alternative. Des guichets automatiques et des points de vente de crypto-monnaie ont été installés, différentes entreprises ont commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, soit directement, soit par l’intermédiaire de processeurs de paiement. En bref, l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement a commencé à être encouragée, bien que vraiment avec peu d’adoption considérable au niveau général. De plus, compte tenu de la guerre contre les infrastructures (problèmes électriques et Internet), l’utilisation du bitcoin pour les paiements quotidiens n’est pas envisageable, bien que ce soit pour des transactions asynchrones et surtout pour des économies.

Il faut également admettre que, même si c’est de la mauvaise publicité et que les gens commencent à entendre parler de Bitcoin à travers ce terrible shitcoin, c’est une première étape pour la divulgation, et ceux qui sont vraiment intéressés par les propriétés des crypto-monnaies pourront faites vos propres recherches, étudiez toutes les informations disponibles sur Internet et renseignez-vous à ce sujet.

Version Exchange

La plus grande conséquence du crypto-chavisme jusqu’à présent est peut-être la cessation du contrôle des changes au Venezuela. Comme indiqué précédemment, le lancement du Petro était un outil pour rechercher des liquidités en devises étrangères face aux sanctions, mais cela signifiait également une libération tacite du taux de change, car la promotion de l’utilisation des crypto-monnaies dans le pays supposait déjà que le bolivar n’était pas le monnaie légale exclusive, mais le reste des cryptes étaient également reconnues, bien que de facto et non de jure.

Un an après le lancement du Petro, après un processus de publication progressive avec des tables de vente aux enchères de devises auxquelles le secteur privé a également participé, la publication du marché des changes a pris fin.

Cette libération du marché des changes a peut-être eu plus de dommages que d’avantages pour le récit de la “cryptonation” au Venezuela. Lorsqu’ils ont commencé à utiliser librement l’argent liquide au Venezuela, les gens ont opté pour cette alternative car elle a beaucoup moins de friction lors des paiements. Les gens préfèrent un système connu à avoir à traverser l’intégralité du manque de connaissances qui implique l’utilisation de crypto-monnaies. De plus, avec des salaires de subsistance, vous ne pouvez pas vous permettre de supporter la volatilité sans modification. Si vos économies consistent en dix dollars, la possibilité que demain ce ne soit que cinq n’est tout simplement pas viable.

Petro comme Fiat

Le Petro, en substance, reste une monnaie fiduciaire pour plus de crypto qu’ils prétendent en avoir. Fiat, dans le sens d’être faite, une monnaie basée sur une fiscalité arbitraire et non un consensus volontaire. Cela est inhérent à la violence inhérente à l’État. L’État, entendu comme l’entité qui monopolise l’exercice de la violence, a pour mécanisme fondamental de promouvoir ses mesures, l’imposition par la force, ce qui ne signifie pas nécessairement la violence physique mais la contrainte par le biais de sanctions.

Et c’est ce que Chavismo a fait. A défaut d’obtenir du Petro qu’il gagne de l’argent fiduciaire (fides: fé. Money based on trust) pour tout ce qui a été gagné en tant qu’administrateur de devises, a obligé les banques, les entreprises et les organismes publics à accepter Petro comme moyen de paiement et unité de compte.

Il a également décidé arbitrairement de payer des pensions et des subventions avec Petros, obligeant les personnes âgées dont le seul revenu monétaire est cette pauvre pension à devoir demander à quelqu’un d’autre de les aider à changer leurs petros en bolivars afin de les utiliser.

La faible demande pour cette monnaie rend le changement de petros au prix du décret presque impossible. Les rares qui l’ont fait sont immédiatement passés au dollar pour préserver la valeur de leur argent, alimentant à nouveau l’hyperinflation dans le pays. De plus, on a promis aux quelques entreprises qui avaient l’infrastructure nécessaire pour accepter Petro, à l’aide de machines spéciales à empreinte, qu’elles seraient rémunérées pour le bolívar; peu ont été payés.

Dans les organismes publics qui ont décidé d’imposer un paiement à Petro pour les procédures, l’infrastructure ne le permettait pas et les employés n’avaient pas les connaissances à collecter.

Taxes sur les crypto-monnaies

Avec tout ce désastre, le gouvernement se rend compte que l’ouverture du taux de change n’a servi qu’à inciter les gens à choisir d’utiliser de l’argent non gouvernemental, raison pour laquelle il insiste sur sa volonté autoritaire d’imposer le Petro, décrétant une taxe de 25 % aux transactions avec des crypto-monnaies pour décourager leur utilisation. Encore une fois, il semble que le gouvernement pourrait déclarer une guerre tacite contre les crypto-monnaies dans le pays.

Bitcoin s’en fiche

Mais Bitcoin s’en fiche. Et bien que nous puissions nous assurer qu’il ne s’agit que d’un créneau, seul un groupe de personnes qui comprennent quelles sont les propriétés qui rendent Bitcoin précieux, et pourquoi ce n’est pas une stratégie de «s’enrichir du jour au lendemain». , de la même manière Le Bitcoin reste un outil politique de résistance à l’autoritarisme.

L’une des plus grandes avancées de Bitcoin en tant qu’outil contre l’autoritarisme est qu’il n’a pas besoin de l’extinction de l’État (ou des banques) pour exister; il opère malgré eux et, en opérant, il les rend obsolètes, consommables et, au mieux, dépassés.

Si nous suivons Isaiah Berlin et définissons la liberté comme la possibilité d’être et de faire sans interférence extérieure, La censure de Bitcoin le place comme un outil de liberté monétaire– Personne ne peut décider pour vous si vous pouvez ou non effectuer une transaction. Nous pouvons donc dire avec Jameson Lopp que la principale valeur du Bitcoin est d’être Fuck You Money.

La fonction principale du Bitcoin n’est pas une «réserve de valeur» – c’est le résultat de sa fonction principale.

La principal función de Bitcoin no es «depósito de valor» – eso es un resultado de su primera función. Bitcoin es «dinero jódete.»

Par exemple:

¿Quieres confiscar mis cuentas? Jódete.

¿No quieres que compre _____? Jódete.

¿Quieres robarme mi riqueza vía inflación? Jódete.

Jameson Lopp

Y sí, se puede argumentar que se puede censurar el Internet como se ha hecho en Hong Kong o en Irán anteriormente y se inhabilita la posibilidad de usar bitcoin. Por eso están adelantándose iniciativas en Venezuela como Locha, que promueve el uso de redes mesh para las transacciones de bitcoin fuera de Internet. Y esperemos también que el satélite de Blockstream nos brinde mayores facilidades más temprano que tarde.

Venezuela no es una criptonación. Pero pienso que es el mejor sitio para entender porque Bitcoin es necesario. De ahí también el nombre de nuestra presentación y la razón por la que escogimos hablar de autoritarismo, el cual es una forma de abuso e imposición de la autoridad en ámbitos variados, como puede ser el económico; y no de tiranía, que es en rigor lo que hay en Venezuela, una usurpación del poder jurídico-institucional a través de la fuerza. Lamentablemente, solo la fuerza puede detener la imposición del poder a través de la fuerza. Bitcoin no va a evitar que los militares en Venezuela usen la fuerza para encarcerlar disidentes.

Bitcoin hace su parte, una parte importantísima para posibilitar cierta autonomía individual, pero no puede hacerlo todo. Bitcoin es una savings techonlogy, no solo en el sentido de ahorro, sino de salvavidas en escenarios de autoritarismo y precariedad.

El objeto de la política es el poder. El principal motor para ejercer el poder actualmente es el dinero. Separar el dinero del Estado reduce su potencial coactivo y su influencia sobre los individuos. Por eso Bitcoin es un instrumento político. Si no puedes usar el dinero para empobrecer a una población y aumentar tu dominio, se reduce tu control sobre ellos.

Antes de Bitcoin, la mayoría de las personas que vivían una hiperinflación solo podían sentarse a ver como los ahorros de su vida se diluían como agua entre los dedos. El dinero ganado trabajando, la traducción del esfuerzo y el tiempo invertido en ello, desaparecido en menos de una década. El tiempo es el activo más valioso y escaso que tenemos en tanto mortales. Ningún gobierno debería poder devaluar tu dinero porque, en el fondo, está devaluando tu tiempo vital, tu energía vital. Con Bitcoin tenemos una herramienta para resistir ante el autoritarismo económico y el empobrecimiento arbitrario para la dominación.

