Bitcoin: début d’année consécutive (+ 30%), ce qui se cache derrière le récent rallye

La peur du coronavirus nourrit la volatilité sacs mais c’est bon pour les prix du Bitcoin, de plus en plus considéré comme un atout refuge. Cela est démontré par les performances du mois dernier, lorsque la reine des crypto-monnaies s’est inscrite une augmentation de 29%, la meilleure performance du mois de janvier depuis 2013 lorsque la monnaie a augmenté de 54%. En même temps, la capitalisation boursière a augmenté à 39,7 milliards de dollars.

Le Bitcoin, un nouvel atout refuge?

Selon les experts de l’industrie, de nombreux facteurs expliquent la récente course, y compris la propagation du coronavirus, ce qui crée de grandes incertitudes sur les actions.

Nigel Green, PDG du groupe deVere, cabinet de services financiers et de conseil, appelé bitcoin a “Bon refuge en période d’incertitude”, expliquant ainsi la poussée du mois dernier.

“La trajectoire actuelle à la hausse des prix du bitcoin est liée à la propagation du coronavirus”, a déclaré Green dans un communiqué lundi. “Plus les cas individuels sont identifiés, plus les pays du monde sont touchés et plus l’impact sur les marchés financiers traditionnels est important, plus le prix du bitcoin est élevé.”

… Nouvelle réduction de moitié en vue en mai

Mais il n’y a pas que le coronavirus derrière le rallye de janvier. Les achats seraient tirés par la

troisième réduire de moitié le bitcoin, prévue pour mai 2020. Les mineurs de Cytocurrency, équipés d’ordinateurs spécialisés rivalisent pour résoudre des formules mathématiques complexes pour valider les transactions Bitcoin. Celui qui gagne cette course est récompensé en Bitcoin.

À l’heure actuelle, les mineurs reçoivent 12,5 bitcoins par bloc extrait. Selon les règles écrites dans le code bitcoin sous-jacent, les récompenses sont divisées par deux au fil du temps et ce. D’ici mai 2020, la récompense par mineur sera à nouveau réduite de moitié, à 6,25 nouveaux bitcoins, ce qui réduira considérablement l’offre de crypto-monnaie arrivant sur le marché.

“La réduction de moitié du Bitcoin est un moment clé pour toute la communauté Bitcoin. Dans quelques mois, la récompense des nouveaux blocs sera divisée par deux, réduisant l’offre de nouveaux Bitcoins et augmentant ainsi les niveaux de rareté. Du point de vue des marchés financiers, nous devrions donc voir une réduction de la pression de vente sur les marchés en raison de la disponibilité de moins de bitcoins pour les mineurs. Cela rend la hausse des prix de Bitcoin plus probable à moyen terme “, a-t-il déclaré Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex et Tether.