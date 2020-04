Bitcoin en chiffres: le prix du bitcoin augmente de 23% au cours de la semaine

Dans ce nouveau rapport hebdomadaire sur le bitcoin, il est évident que le prix de cet actif a augmenté rapidement ces derniers jours. Pour ce faire, la capitalisation boursière et le volume des échanges quotidiens seront pris en compte, qui ont également été positivement dopés ces derniers jours sur le marché du bitcoin.

En ce qui concerne l’exploitation minière sur le réseau Bitcoin, la vitesse de traitement sur la blockchain reste plus ou moins aux mêmes niveaux qu’en mars. En ce sens, on observe comment cette métrique continue de baisser depuis le 15 avril dernier. De plus, si vous regardez le nombre de transactions à confirmer, il est à noter que le réseau est un peu encombré.

Marché

Du 22 au 29 avril, l’élan haussier observé depuis la semaine dernière a pris plus de force. Le prix minimum enregistré le 22 était de 7 126 USD. Alors que, au moment d’écrire ces lignes, la CTB se négocie à 8 761 $, ce qui représente une augmentation de 23%. La capitalisation boursière est passée de 130 692 millions USD à 162 424 millions USD, ce qui signifie qu’au cours de la dernière semaine, la croissance de la capitalisation a enregistré une augmentation de 24,28%.

Alors que le prix du bitcoin a augmenté d’environ 24,19%, sa capitalisation boursière a augmenté de 24,28%. Source: CoinMarketCap

Le volume commercial quotidien de Bitcoin a également connu une croissance remarquable. Le 22 avril, un volume d’échanges de 32 042 millions USD a été enregistré, à ce jour il s’élève à environ 59 306 millions USD. Cela signifie que cette mesure a augmenté de 81,27%. Ce fait reflète clairement le mouvement sur le marché du bitcoin s’est développé rapidement en même temps que le prix.

D’un autre côté, vous pouvez voir comment la volatilité du prix du bitcoin a constamment diminué. Il convient de rappeler que la semaine dernière, la volatilité était de 18,86% et qu’elle est actuellement d’environ 13,4%. Il est important de noter que en mars, la volatilité a atteint des valeurs supérieures à 23%, cette mesure a donc considérablement reculé. Enfin, la domination du bitcoin est actuellement à 65%, une avance de 1,5% par rapport à la semaine dernière.

Prix ​​Bitcoin: 8,789

Capitalisation boursière: 162 424 513 942 USD

Volume: 59 306 990 915 USD

Volatilité du Bitcoin: 13,4%

Domination Bitcoin: 65%

Exploitation minière

La taille de la blockchain du réseau Bitcoin est de 274 338 mégaoctets (Mo), ce qui implique une croissance de 1 143 Mo dans la semaine. La vitesse de traitement a ralenti un peu par rapport à la semaine dernière, laissant cette métrique à 110,71 Hexahash par seconde. Cependant, la vitesse de traitement est maintenue élevée lorsque l’on considère l’historique du réseau. La semaine dernière, la vitesse de traitement était de 113,8 Hexahash par seconde. En outre, la difficulté d’exploitation du réseau reste stable à 15 959 téraoctets.

Cette semaine, d’autres changements ont eu lieu dans la distribution des 5 principaux bassins miniers du réseau. F2pool est toujours de 18% et Poolin a augmenté de 17%. Mais maintenant, AntPool et BTC.com ont échangé les places et le pourcentage de hashrate du réseau. Pendant ce temps, ViaBTC reste en cinquième position avec 6%.

Dans la mempool Bitcoin, le poids de chaque transaction par seconde est de 2 203 vBytes. De plus, sa taille est de 29 Mo, ce qui équivaut à 23 blocs à confirmer. Au moment d’écrire ces nouvelles dans la mempool Bitcoin, il y a 45 479 transactions à confirmer pour chaque 1 sats / Vbyte. Ces valeurs ils s’alignent sur le grand mouvement existant sur le marché, confirmant un peu de congestion du réseau.

Le coût moyen par transaction a augmenté à 0,664 USD sats / Vbyte, la semaine dernière, le coût était de 0,51 USD sats / Vbyte. En revanche, il convient de noter que le nombre de transactions quotidiennes confirmées est passé à 323 475. Cela signifie que cette mesure a augmenté de 4% par rapport à 310 851 transactions confirmées la semaine dernière.

Taille de la blockchain: 274,338 mégaoctets

Hashrate et difficulté: 110,71 Hexahash par seconde et 15,959 téraoctets

Distribution de Hashrate par pool: F2Pool (18%), Poolin (17%), AntPool (14%), BTC.com (13%) et ViaBTC (6%)

Statut du mempool: transaction par seconde de 2 203 vBytes, et il y a 45 479 transactions à confirmer pour chaque 1 sats / Vbyte.

Coût moyen des transactions: 0,664 USD

Transactions par jour: 323 475

Technologie / Développement

Il a été récemment annoncé lancement d’une nouvelle version lnd pour Lightning Network. Les développeurs ont déjà publié la version bêta de ce nouveau client Lightning Network. Les modifications apportées à cette nouvelle implémentation amélioreront les performances du réseau de micropaiement Bitcoin. De plus, les stars de la mise à jour sont les paiements avec plusieurs envois et la possibilité de financer plusieurs canaux avec de nouvelles méthodes.

Bien que le lancement du nouveau package lnd pour Lightning Network ait eu lieu il y a quelques jours, c’est un travail en cours. Les personnes qui souhaitent utiliser ce client sur leurs propres nœuds trouveront des mises à jour régulières, la dernière a eu lieu le 23 avril.