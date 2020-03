Bitcoin et le coronavirus: un regard du Chili

Faits saillants:

La première fois que le coronavirus a commencé à parler, je pensais que ce n’était probablement qu’un autre virus dans la longue liste d’alarmes qui ne s’est pas rendu au portage. Et dont le transit habituel est passé de l’affichage médiatique, passant par une figure alarmante, puis, vers le silence et l’oubli.

Mais cette fois, il est venu avec une installation progressive du mot «pandémie», annonçant que nous n’allions pas nous débarrasser si facilement cette fois. Que ce virus, microscopiquement investi d’insignes royaux, est venu, en somme, nous tester.

Au Chili, depuis octobre de l’année dernière, nous étions en crise. Un mouvement citoyen qui a commencé par une impulsion saine pour corriger les abus ponctuels, a fini par se transformer en une scène quotidienne de pillages et d’incendies. Une histoire romantique, avec un souvenir émotionnel d’une vieille révolution et une justification du 19ème siècle. Comme si le passage des années et les changements successifs du paysage économique ne s’étaient pas produits.

La narration dystopique dans laquelle tout est devenu installe un sentiment d’incertitude qui s’approfondit de plus en plus. Il n’était plus possible de traverser les rues sans rencontrer la fumée du feu rebelle ou remplir vos yeux de larme chimique de l’homologue. Les avenues physiques et numériques étaient remplies de petits films sur la confrontation citoyenne. Les insurgés semblaient crier sur des visages d’étrangers, des douleurs conçues dans un où et quand, seulement reconnaissables par elles-mêmes.

N’importe qui pourrait devenir la personnification néfaste de vieilles blessures sociales, simplement en suscitant déception ou désaccord. Rien qu’en représentant, certains stéréotypes hackneyed de l’injustice sociale. Le mouvement initial naïf, avec de la musique et des scènes d’amitié ou de famille, est devenu une sorte de monstre, avec une grande gueule, criant d’anciennes infamies.

Peut-être à cause de ce paysage déjà investi dans la vie quotidienne, l’arrivée du virus n’était pas entièrement terrifiante. Peut-être parce que la mémoire génétique s’entend mieux avec les catastrophes naturelles, comme si elles étaient moins évitables que les catastrophes humaines. Ou peut-être, car déjà depuis octobre, l’ombre de la mort, a une fois de plus remis en cause notre instinct de survie prude, et cette nouvelle variante est venue s’ajouter à la scénographie. Autre élément d’appui dans une œuvre qui avait déjà levé son rideau.

Trouver un havre de valeur n’est pas seulement monétaire, mais aussi éthique.

L’enfermement a eu lieu petit à petit. Dans mon cas, la technologie et la nature de mon travail m’ont permis de rester très vite à la maison. Une connexion virtuelle qui, en même temps qu’elle décolle de la rue, transforme les sources de perception en une compilation chaotique de scènes audiovisuelles, de batailles politiques avec des étrangers. Dans une sorte de bipolarité, quand on passe de la dépression des théories du complot à la libération d’endorphines suscitées par l’humour noir des mèmes omniprésents.

Et dans cette scène qui semble parfois être un rêve ou un cauchemar en suspens, il y a aussi de la place pour les accessoires de l’écosystème de la crypto-monnaie. Là où la découverte d’un refuge de valeur n’est pas seulement monétaire, mais aussi éthique. Une promesse d’une nation protégée par la cryptographie. Ce n’est pas un hasard si les moments de détente – et d’espoir – viennent précisément des voix de cette communauté qui déclare que “la politique cesse de s’intéresser après avoir connu le Bitcoin”. Une sorte de superbe balsamique qui augure mieux.

Mais ce ne sont pas des prédictions basées sur une pensée faussement positive ou sur l’optimisme insupportable de la littérature d’auto-assistance. Ils proviennent plutôt de l’intuition lointaine d’avoir découvert quelque chose qui, si nous ne le voyions pas encore pleinement déployé, représente pour beaucoup une certaine possibilité de faire les choses différemment. C’est la reconnaissance expresse et sincère que la confiance entre les humains est une entité insaisissable. C’est précisément là que cette technologie vient nous prêter main forte.

C’est dans les communautés d’étrangers, adeptes de la culture bitcoiner, où je situe la conversation sensée et sensible, le regard qui régnait depuis longtemps comme perdu les routes où la stupidité persiste encore. La pleine conscience de la composante inutile de ce présent prévaut, ce qui boucle des résultats similaires, les mêmes histoires qui, au lieu de conduire la révolution, finissent par provoquer un bâillement. Cet ensemble farfelu de combattants semble provenir de la substance narcissique des héros, de leurs variantes sans fin qui ne font que ruisseler les vieilles structures.

Les blocs informatiques semblent écrire de nouvelles villes, des voies possibles de dialogue et d’échange.

Dans ce cycle non vertueux, les blocs informatiques semblent écrire de nouvelles villes, des voies de dialogue et d’échange possibles, des prairies binaires dépourvues de caméras omniprésentes. Une histoire qui, même si elle est jouée au bord de la ligne qui peut nous ramener à la boucle, c’est aussi la magnifique possibilité de changer au moins une partie des règles.

Marcher sur le chemin imprévu de ces chaînes – qui portent en elles le potentiel de libération là où d’autres se sont attachés – constitue en ces temps nouveaux de tensions anciennes, un véritable répit. Donc, chaque fois que la fumée d’un feu mal révolutionnaire est attirée sur mon visage, je me laisse échapper par les vicissitudes de la CTB ou d’un honorable successeur. Chaque fois que la prolifération d’une catastrophe est annoncée, je me tourne vers la messagerie instantanée où la culture bitcoiner cultive sa propre continuité commerciale originale.

Et même lorsque l’inévitable réalité de la biologie, ou la marque ineffable de la culture et de l’histoire, la portée et le piégeage, ce drapeau libertaire écrit en langage machine, reste dans un mouvement encourageant. Flamboyant sur une sorte de chaos virtuel où ceux qui résistent encore à l’esclavage trouvent leur propre refuge et le caractère unique de leur eau.

