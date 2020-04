Bitcoin hashrate est sur le point de battre un nouveau record de moitié

Faits saillants:

Bien que le prix de Bitcoin oscille autour de 6800 $, le taux de hachage continue d’augmenter.

L’événement indiquerait la connexion d’un nouveau lot de mineurs ou une migration depuis BCH et BSV.

Cette semaine, le hashrate Bitcoin a été très proche de battre un nouveau record, après que le réseau ait atteint un taux de 145 EH / s le 14 avril. Cette augmentation indiquerait l’introduction de nouveaux mineurs dans la blockchain ces derniers jours, malgré le fait que son marché ait maintenu un biais à la baisse. Bien qu’il puisse également être lié à la prochaine réduction de moitié.

Les statistiques de la plateforme Statoshi.info confirment qu’au début du 14 avril Le Bitcoin a enregistré son taux de hachage le plus élevé du mois, traitement 145 EH / s à l’aube de ce jour. De même, il a fermé le 13 avril avec un hashrate moyen de 125 EH / s, selon les données de Coinmetrics. De cette façon, le réseau serait sur le point de battre le record enregistré début mars, lorsque Bitcoin a atteint un taux de 150 EH / s.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le record précédent s’était produit lorsque l’écosystème était en meilleure situation financière et que le prix du Bitcoin était d’environ 9000 USD par unité.

Cependant, avec le déclenchement de la pandémie de coronavirus, la situation est complètement différente. Le marché de la crypto-monnaie est sur une tendance à la baisse depuis moins d’un mois et la réduction de moitié du Bitcoin se rapproche. Le prix du Bitcoin au moment où cette note est établie est de 6 730 $ par unité, selon le site Web de Coingecko.

Le hashrate de Bitcoin a fortement augmenté, même si le prix de la crypto-monnaie varie de 6700 $ à 6800 $ par unité. Source: Statoshi.info

L’augmentation accélérée du hashrate indiquerait que les nouveaux mineurs ne prennent pas en compte le prix actuel du bitcoin et, par conséquent, ont décidé de connecter leur équipement au réseau. Plus le taux de hachage d’une blockchain est élevé, on peut dire qu’il existe un plus grand nombre d’appareils de minage traitant des transactions sur le réseau.

Bien qu’il soit évident d’après les graphiques que le hashrate de Bitcoin augmente, il convient également de considérer qu’il a connu des hauts et des bas entre les mois de mars et avril. Le réseau a enregistré une baisse de son taux de hachage, ce qui indiquerait que l’effondrement du marché des crypto-monnaies a affecté la rentabilité de l’exploitation minière – bien que pas autant que prévu – et, plutôt, les mineurs ont décidé de reconnecter leur équipement avant la réduction de moitié.

Qu’est-ce qui peut motiver ce rebond?

Alejandro De la Torre, vice-président de Poolin, estime que cette augmentation du hashrate Bitcoin pourrait être motivée par une réduction de moitié. Dans moins d’un mois, le réseau Bitcoin réduira sa récompense par bloc extrait à 6,25 BTC, un événement qui divisera par deux les revenus de l’industrie minière. Pour cette raison, il semble que les mineurs aient décidé de connecter leurs équipes pour profiter des derniers jours de blocs avec des récompenses de 12,5 BTC.

De la Torre note également que l’introduction d’un nouveau lot de mineurs à la pointe de la technologie peut avoir généré une escalade du taux de hachage. Les sociétés de fabrication d’ASIC Bitmain et MicroBT avaient retardé la livraison de leurs mineurs les plus puissants pour le coronavirus. Cependant, il a été estimé que les équipes Antminer S19, S19 Pro et WhatsMiner M20 arriveraient entre avril et juin.

Enfin et surtout, l’exécutif de Poolin a affirmé qu’une migration des mineurs des réseaux bifurqués de Bitcoin pourrait être une autre raison du rebond. En examinant les données de hachage Bitcoin Cash et Bitcoin SV dans Coinmetrics on observe une baisse brutale survenue respectivement les 8 et 9 avril.

La diminution du hashrate dans Bitcoin Cash et Bitcoin SV coïncide avec le début de l’augmentation du taux de hachage dans le réseau Bitcoin, un mouvement qui indiquerait une migration entre les chaînes de blocs. Source: Coinmetrics.

La baisse indiquerait la déconnexion de l’équipement minier de ces chaînes de blocs causée par la réduction de moitié des deux réseaux, qui s’est produite par coïncidence aux dates susmentionnées. À cette époque, nous avons signalé dans Crypto News la perte de rentabilité de Bitcoin Cash, une blockchain qui a cessé de générer de bons revenus pour les mineurs en raison de la réduction de leur récompense.

De même, on peut voir dans le graphique Coinmetrics que quelques jours seulement après la déconnexion des équipements BCH et BSV ASIC, le hashrate Bitcoin a commencé à augmenter. Un mouvement qui prouve que certains mineurs de ces fourches ont peut-être décidé de démarrer l’exploitation minière en Bitcoin et de profiter de la rentabilité actuelle offerte par la blockchain Satoshi Nakamoto.