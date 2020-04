Bitcoin la crypto-monnaie numéro 1 dans Google

La pandémie de coronavirus 🦠 n’est qu’à quelques heures d’atteindre 1 million d’êtres humains infectés. Parallèlement, l’intérêt pour les crypto-monnaies continue de gagner du terrain, car beaucoup ont déjà perdu leur confiance dans le système traditionnel. Mais, Bitcoin est-il la crypto-monnaie la plus recherchée sur Google? Y a-t-il quelqu’un qui peut rivaliser avec la première crypto?

C’est une question dont la réponse révèle non seulement l’intérêt pour l’écosystème crypto. Également le domaine que Bitcoin (BTC) peut avoir sur l’écosystème cryptographique.

Crypto-monnaies sur Google

Comment s’est comporté l’intérêt général pour les crypto-monnaies?

Eh bien, si nous allons sur le portail Google Trends, nous voyons que le mot le plus recherché parmi “Crypto”, “Bitcoin” et “Blockchain” est sans aucun doute Bitcoin en tant que gagnant clair.

Bitcoin se classe actuellement à 50 points dans l’algorithme du moteur de recherche Google, tandis que Crypto et Blockchain ont à peine 5 et 3.

Intérêt du Bitcoin pour le bleu vs Crypto et Blockchain Source: Google Trends.

Cela effondre la thèse de nombreux critiques des crypto-monnaies. Ce qui reproche à Bitcoin d’être rien de plus que l’acteur secondaire derrière la technologie Blockchain. Mais, du moins dans la section d’intérêt public, il n’y a pas grand-chose à discuter.

Un intérêt de recherche raffiné?

Mais, voici la bonne nouvelle au sujet de l’intérêt mondial de l’écosystème cryptographique. Bien que Bitcoin soit clairement le gagnant, l’intérêt pour la recherche du mot “Bitcoin” n’est actuellement pas comparable par rapport à 2017, lorsque le prix de chaque jeton BTC a atteint 20 000 $.

À l’époque, l’intérêt était au 100 parfait, alors qu’il est actuellement à 13 points sur Google Trends.

Source: Google Trends

Mais ce n’est pas à 100% une mauvaise nouvelle. Étant donné que de nombreux experts ont exprimé qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus de vrais fidèles fidèles aux crypto-monnaies, qui sont sur la cryptoverse non pas à cause du niveau des prix, mais à cause de tout ce qu’ils peuvent fournir à l’humanité. Très différent de la météo de 2017.

Le Bitcoin est-il la crypto-monnaie la plus recherchée sur Google?

Le moment est venu de comparer les principales cryptos avec la première crypto-monnaie au monde.

Bitcoin est actuellement le numéro 1 de la capitalisation boursière à 117 915 373 550 $, également en prix, car chaque jeton est d’environ 6 400 $. Ce n’est pas le cas pour le volume des échanges, Tether (USDT) occupant la première place avec 39 216 861 489 $.

Deuxièmement, nous avons Ethereum (ETH) 14750180704 $, suivi de Ripple (XRP) 7681409249 $, puis Tether (USDT) 6177120634 $ et enfin Bitcoin Cash (BCH) avec 4038508687 $.

Si l’on ajoute la capitalisation boursière de ce top 5, sans BTC, cela nous donne environ 33 milliards de dollars, soit seulement 27% de la valeur totale du Bitcoin. C’est à quel point la première crypto-monnaie du monde est massive par rapport au reste.

Et sa primauté ne s’arrête pas là. Eh bien, comme prévu, c’est aussi au niveau d’intérêt affiché en ligne. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus recherchée sur Google.

Source: Google Trends

Au cours des 30 derniers jours, le Bitcoin (BTC), de son point le plus bas du mois à 29 points, à son sommet à 100 le 13 mars, jusqu’à 39 points aujourd’hui.

Pendant ce temps, l’intérêt pour la recherche des autres est négligeable par rapport à BTC. Ripple remporte la bataille avec les autres avec 3 points, tandis que Ethereum avec 2 points et Tether avec 1. Alors que Bitcoin Cash a un score encore négatif de -1.

Mais cela ne signifie pas précisément que les autres cryptos n’ont aucun intérêt. Sinon, quand on le compare à Bitcoin, ce n’est pratiquement rien.

Source: Google Trends

Comme nous le voyons, le graphique est beaucoup plus même si nous n’ajoutons pas Bitcoin à l’équation. Il n’y a tout simplement personne à qui BTC peut rivaliser pour le moment. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus recherchée sur Google.

