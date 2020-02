Bitcoin: le bon montant à détenir dans votre portefeuille d’investissement

À son apogée le 15 décembre 2017, un Bitcoin valait près de 20000 $. Le prix a chuté un an plus tard, tombant à 3 183 $ le 14 décembre 2018. À ce jour, le prix du reine des crypto-monnaies est d’environ 9 300 $.

La monnaie virtuelle et sa technologie de base, la blockchain, sont là pour rester et cela signifie que les deux joueront un rôle dans la vie des investisseurs.

“Il est en fait très difficile de dissocier la blockchain et le bitcoin”, a déclaré Sunayna Tuteja, responsable des affaires numériques et de la technologie du livre distribué (DLT) de TD Ameritrade au Cnbc.

Combien de Bitcoins conserver dans le portefeuille

Mais comment trouver le bon quantité de Bitcoin conserver en portefeuille à des fins d’investissement?

Il y a deux stratégies à adopter. Tout d’abord, il est nécessaire de trouver la bonne allocation. Malgré la volatilité, cette monnaie virtuelle a également peu de corrélation avec d’autres classes d’actifs que les investisseurs peuvent détenir dans leur portefeuille, y compris les actions et les obligations.

Une allocation de 1% en Bitcoin, passant de 60% en actions et 40% en obligations à 59% en actions, 1% en bitcoin et 40% en obligations, pourrait suffire à donner aux investisseurs le bénéfice d’une diversification sans risque l’ensemble du portefeuille comme l’a suggéré Ric Edelman, fondateur d’Edelman Financial Engines.

“Nous devons reconnaître qu’une allocation de 1% ne nuira pas de manière significative à un client. Cela ne les empêchera pas d’atteindre les leurs objectifs financiers et ne nuira pas à leurs finances personnelles. “

Alors il faut comprendre le risque. Selon les experts, une petite allocation de Bitcoins dans le portefeuille ne dispense pas les investisseurs de la nécessité de se renseigner avant d’acheter. Ils devraient d’abord recevoir une formation sur les actifs numériques, ainsi que sur la blockchain.

«N’envisagez pas d’investir si vous ne comprenez pas la technologie. “Sinon, vous n’investissez pas, vous dépensez.”

Les investisseurs qui espèrent sauter dans le circuit de la cryptographie devraient enfin y faire face avec une mentalité à long terme et se préparer à surmonter des moments de volatilité, y compris la possibilité d’une perte de 100%.