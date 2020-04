Bitcoin: l’effondrement des prix les plus achetés

La page d’échange de crypto-monnaie Coinbase a déclaré que ses clients de détail étaient ceux qui avaient le plus acheté Bitcoin au milieu de l’effondrement des prix.

De même, la bourse américaine a publié un rapport sur sa liste de commerçants de détail. Montrant la grande activité des actifs cryptographiques au temps de la baisse des prix.

Rapports Coinbase

Ce mardi, Coinbase a publié un rapport indiquant que ses clients achètent généralement 60% de plus qu’ils ne vendent. Cependant, lors de l’effondrement des prix, ce chiffre est passé à 67%.

Le Bitcoin (BTC) était la crypto-monnaie la plus populaire et la plus appréciée des acheteurs de la plateforme, générant plus de la moitié de toutes les opérations. Les crypto-monnaies qui ont suivi BTC étaient respectivement Ethereum (ETH) et XRP.

Coinbase a déclaré que “Bitcoin a été créé pour un moment comme celui-ci.” Il a également enregistré des chiffres records sur 48 heures pendant et immédiatement après l’effondrement des prix du 12 mars, par rapport aux 12 derniers mois en moyenne.

Les dépôts crypto et fiat de la bourse ont augmenté cinq fois, totalisant 1,3 billion de dollars au cours de la période.

Leurs nouveaux enregistrements d’utilisateurs ont également augmenté deux fois. Dans un autre sens, les acheteurs du marché boursier ont augmenté jusqu’à trois fois et le volume total des transactions a augmenté jusqu’à six fois par rapport à la moyenne normale.

Croissance de Bitcoin

Cependant, Coinbase n’est pas la seule plateforme à avoir vu des investisseurs particuliers acheter des crypto-monnaies lors de la chute des prix. Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur Simplex a déclaré à The Block que: “La plupart des utilisateurs au détail ont acheté Bitcoin à 6 000 $ le 12 mars.”

FXStreet a rapporté qu’une image similaire à celle de Coinbase avait été enregistrée par le fournisseur européen 2gether, qui propose des services de trading de crypto-monnaie.

De même, la semaine dernière, le PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré que: “Nous constatons un engagement et un volume forts pour Bitcoin.”

En outre, le directeur financier de Cash App a déclaré: “L’option et l’engagement d’investir dans des actions fractionnées en Bitcoin se sont accélérés ces dernières semaines compte tenu de l’intérêt et de la volatilité récents du marché.”

Le marché change

Le Bitcoin change de mains à 6450 $, avec plus de 2 $ de revenus au jour le jour. Le premier actif numérique a culminé à 6 535 $ et a depuis évolué dans la tendance baissière à court terme. Le soutien local est créé à 6 300 $, une fois autorisé, la vente peut s’étendre à 6 000 $.

De plus, l’ETH / USD a fluctué dans une fourchette étroite depuis le début de ce mardi. La zone monétaire se situait au-dessus de 134 000 $ aux premières heures de l’Asie. Cependant, il n’a pas réussi à tenir le terrain, car la tendance haussière ne peut pas gagner en traction dans l’incertitude.

En revanche, le XRP a à peine bougé, il n’y a pas de grande différence dans ses mouvements, maintenant une ligne de tendance haussière à court terme.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le