Bitcoin, marché, coronavirus et réduction de moitié: les mots d’un éditeur en quarantaine

Faits saillants:

Le prix du BTC a connu plusieurs jours avec des pertes supérieures à 10%.

Pendant la crise des coronavirus, le récit haussier de la réduction de moitié semble avoir décliné.

Il n’est que 5h30 du matin à Caracas. Nous sommes en quarantaine, cherchant à stopper l’expansion du coronavirus qui a déjà l’attention du monde entier. Le réveil est toujours intact malgré le fait que la fille n’ait pas de cours. Mais avant même que l’alarme ne se déclenche, plusieurs notifications ont déjà attiré mon attention.

“Le prix BTC est en baisse de 5% en 1 heure”, “Le prix BTC est en baisse de 10% en 24 heures”, sont certains des messages que l’application de suivi du marché des crypto-monnaies installé sur mon téléphone portable m’a envoyé. Parallèlement à ces notifications bitcoin, d’autres crypto-monnaies ont déclenché des alarmes similaires. Tout le marché est devenu rouge. C’est lundi et cela ne fait que commencer.

Alors que le monde est partiellement paralysé, les plateformes d’échange de crypto-monnaie poursuivent leur activité. Grâce à ces plateformes, les grands détenteurs de bitcoins semblent se retirer de leurs positions pour opter pour des actifs à moindre risque, tandis que les principaux indices boursiers et pétroliers chutent également.

Cette activité est ce qui marque la “quarantaine”, si votre activité consiste à faire un rapport sur le bitcoin et les crypto-monnaies. Surtout si vous le faites depuis plus d’un an, depuis votre domicile. Je veux dire, c’est une journée normale pour un journaliste qui écrit sur le bitcoin et les crypto-monnaies. Y compris la volatilité du marché.

La première chose à laquelle on s’habitue à écrire quotidiennement n’est pas de prêter trop d’attention aux hauts et aux bas du marché des crypto-monnaies. Mais ces messages, au milieu d’une pandémie, attirent l’attention. À tel point que depuis, en moins d’un mois, j’ai suivi le prix du bitcoin plus que pendant une année de travail dans la région. Et il faut noter qu’au début, je l’ai suivi. Et beaucoup.

Jours rouges

Ce n’était pas seulement de la volatilité. Ce qui se passait ce lundi 9 mars était une baisse générale des marchés internationaux, y compris le bitcoin. Et avec cela, la crypto-monnaie pionnière, le reste du marché a chuté. La dépréciation, seulement entre dimanche et ce lundi, était d’environ 10% pour le bitcoin, qui est passé du niveau de 8 600 USD à 7 800 USD.

L’effondrement des marchés début mars a entraîné une corrélation entre les crypto-monnaies et les actifs traditionnels dans leur baisse. Image de geralt / pixabay.com

Le même jour, les futurs pétroliers ont chuté de 30% en 24 heures. Parallèlement aux prix du baril, les actions des entreprises de l’industrie ont également fortement chuté, tout comme d’autres actifs, tels que les indices boursiers et les matières premières. Ce jour-là, même l’or était dans le rouge, même s’il était en baisse de 1% seulement.

Dans mon esprit, il n’y avait qu’une seule chanson thème jouée: Raining Blood par le groupe de thrash metal Slayer. L’ouverture de n’importe quel site de suivi sur le marché rencontrait précisément une douche de sang sous forme de nombres négatifs. Tout rouge. Même les pièces stables, bien qu’en pourcentages qui ne l’ont pas retiré de sa plage de corrélation avec le dollar.

Jusque-là, les jours rouges dont je me souvenais depuis que j’avais commencé à couvrir la source étaient suivis d’un rebond pas très élevé ou d’une certaine stabilité dans les jours suivants. Mais ce n’était pas le cas. Cette journée a été suivie d’une pire.

Trois jours plus tard, entre mercredi et jeudi, le prix du bitcoin est passé de 7800 $ à 4400 $. Ce nouveau jour de pertes a connu une baisse qui a dépassé 40% en 24 heures. Si l’on se réfère au prix du dimanche, en seulement 5 jours le bitcoin s’est déprécié de près de 50%.

À ce moment-là, c’était irréversible. La même application qui m’a alerté à bien des égards lundi a continué à émettre des notifications. Chutes toutes les heures, toutes les 3, 6 et 24 heures. De bitcoin, ETH, XRP, LTC, BCH. L’ensemble du marché a chuté sans fin apparente.

Dans les jours qui ont suivi, l’instabilité a été continue. Un rebond à 5 600 $, puis à nouveau 5 000 $, 5 800 et une autre baisse à 4 500. Puis un pic à 6 800, un plancher à 5 700 et une certaine stabilité entre 5 900 et 6 600 $ ces derniers jours. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du bitcoin est de 6400 $ selon les enregistrements CoinMarketCap.

Récits et prédictions renversés par la pandémie

Depuis que j’ai commencé à écrire sur les crypto-monnaies et, plus récemment, à me concentrer sur le marché, j’ai décidé de mettre en pratique quelque chose qui m’a toujours accompagné en tant que journaliste: le doute. Ne pas croire en tout ce que je lis, même remettre en question tout. Pour cette raison, les récits haussiers de certains analystes ont toujours suscité une certaine suspicion. Quels intérêts se cachent derrière vos prédictions? S’agit-il de bitcoiners, d’analystes d’autres marchés?

La pandémie est venue provoquer le chaos sur les marchés traditionnels et également sur le marché des crypto-monnaies. Images de TheDigitalArtist / pixabay.com et gargantopia / elements.envato.com

J’ai appris à différencier les lectures sérieuses des lectures sauvages, simplistes et intéressées. Mais si un récit a réussi à me convaincre récemment, c’était la vision haussière impliquant la réduction de moitié des bénéfices miniers.

Cela a du sens: plus l’offre est faible et plus l’efficacité des équipements miniers est élevée, le prix devrait augmenter. Et en regardant le contexte, il n’était pas déraisonnable de s’attendre à un mouvement haussier avant et après la réduction de moitié.

En fait, lorsque la première réduction de moitié est arrivée, le prix du BTC était d’environ 12 $; Pour le deuxième, en 2016, le bitcoin avait une valeur marchande de 650 $. Maintenant, alors que nous nous préparons pour la troisième moitié, le prix le plus bas de l’année a dépassé 4 000 $.

Ce comportement du marché en 2020 a semblé soutenir le sentiment haussier de moitié avant. Non seulement parce qu’en janvier le prix aurait gagné plus que dans n’importe quel janvier des 7 dernières années. Aussi, parce que l’activité sur le réseau semblait s’y préparer, avec des maximums historiques de puissance de calcul.

Mais la pandémie est venue renverser presque tout ce qui se passait dans le monde. Paralyser l’activité normale et faire tomber les marchés. Dans le cas du bitcoin, il y a une lumière au bout du tunnel. Dim, mais c’est là.

Contrairement aux marchés traditionnels, qui n’ont pas réussi à se rétablir, le bitcoin semble reprendre un certain vol. C’est du moins ce qui s’est passé ces derniers jours. Le prix de départ de l’année est encore loin, autour de 7 200 USD. Et les précédents précédents de réduction de moitié ont mis les attentes haussières très élevées.

Dans les deux cas, la réduction des récompenses a été suivie de nouveaux records absolus. Mais le marché des crypto-monnaies sera-t-il capable de surmonter le coronavirus? Le prix actuel est un peu plus de 30% des près de 20000 USD que possédait le bitcoin fin 2017.

Est-ce que la réduction de moitié du catalyseur que les analystes nous ont vendu est similaire à celui qui stimulera le bitcoin? Sera-t-elle plus forte qu’une pandémie qui promet de changer notre façon de fonctionner? Telles sont les questions qui vous empêchent de dormir lorsque vous écrivez quotidiennement sur un marché qui se comporte parfois comme les autres et parfois non.

Ma quarantaine passe en grande partie par CoinMarketCap, Coinmetrics et d’autres sites de ce type. Eh bien, ça arrive aussi avec les cours chez ma fille, le lavage de mains répétitif et les sorties avec une tenue qui semble plus sortir de “12 singes” ou “The Walking Dead” que celle d’un mec qui va de chambre en chambre. bureau de fortune dans votre salon.