Bitcoin n’est pas vaincu – CRYPT TREND

Après un effondrement de son prix qui lui a fait perdre près de la moitié de la valeur du Bitcoin en moins de 24 heures, et une reprise de dernière minute, la communauté des crypto-monnaies se demande où va le marché. Certains expriment leur confiance en Bitcoin, comme nous le voyons dans le Tweet d’aujourd’hui du PDG de ShapeShift.com, Erik Voorhees.

Non, Bitcoin en tant que réserve de valeur n’est pas mort simplement parce qu’il a eu une journée super merdique. Non, Ethereum et defi ne sont pas morts juste parce qu’ils ont eu une journée super merdique. Dans les prochains mois, le monde verra ce que signifie anti-fragile.

– Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 13 mars 2020

De bas en haut avec Bitcoin

Le trading avec Bitcoin ne convient pas aux patients cardiaques, ce qui était très clair hier, alors qu’en moins de 24 heures, la crypto-monnaie a subi deux baisses successives de son prix. Ce qui a fait passer le prix de la monnaie de 7 547 $ par BTC à 3 950 $, soit une baisse de 49%.

Cette baisse du prix du Bitcoin aurait été provoquée par la situation dramatique dans laquelle le Coronavirus a plongé le monde. Générer non seulement la plus grande crise sanitaire de ces derniers temps, mais aussi faire tomber les principaux marchés financiers. Affectant même la force des actifs dits de réserve de valeur. Des produits financiers dont le prix devrait être maintenu en période de crise mondiale, mais qui se sont désormais effondrés ensemble en bourse.

Bien sûr, cela a fait perdre beaucoup de confiance à Bitcoin. Commentant qu’après une chute comme celle-ci, la BTC ne peut plus se présenter comme une réserve de valeur d’actif, car elle n’a pas la stabilité nécessaire pour être un paradis pour les investisseurs. Erik Voorhees ne pense pas comme ça:

«Non, Bitcoin en tant que réserve de valeur n’est pas mort simplement parce qu’il a eu une journée de # $ @%. Non, Ethereum et DeFi ne sont pas morts simplement parce qu’ils ont eu une journée # $ @%. Dans les mois à venir, le monde verra ce que signifie “anti-fragile”, a déclaré Voorhees il y a quelques heures, et ses paroles seraient étayées par les faits.

Et c’est que, lorsque personne ne pensait que Bitcoin pouvait relever la tête, le marché de la crypto a répondu avec une augmentation de la valeur du BTC de 20%. Celui qui lui a permis de regagner du terrain face à l’effondrement, et de se repositionner autour de 5000 $. Montrant, comme le dit Voorhees, que la crypto-monnaie a encore beaucoup de force pour se battre.

