Bitcoin Prediction 2 avril: Acheter

Le prix de la BTC se négocie à 6 600 $ US, avec un volume de négociation élevé au cours des dernières 24 heures, ce qui donne des indications claires que des mains fortes sont présentes. Ensuite, je vais vous dire ma prédiction Bitcoin pour ce 2 avril.

Le grand défi de Bitcoin à court terme se situe à 7000 USD, une valeur qui a été perdue d’un seul coup le 10 mars, lorsque la vente massive de BTC a éclaté.

La meilleure stratégie pour Bitcoin est toujours Hold (Buy and wait), car comme je l’ai dit dans mes derniers rapports, tôt ou tard le prix du BTC fera un bond en avant, battant autant de résistances. En effet, Bitcoin est très proche d’être l’actif de réserve de valeur numéro 1 dans le monde.

Prédiction Bitcoin pour le 2 avril

Pour cette prédiction Bitcoin, je me baserai sur l’indice de sentiment d’achat BTC, qui est proposé par TradinView.

Le résumé Bitcoin / Dollar est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires – Moyennes mobiles, oscillateurs et pivots. Les résultats sont disponibles en un coup d’œil à différents délais.

Par exemple, dans la fourchette de 4 heures, l’indicateur montre déjà une certaine tendance d’achat, tout comme la tendance d’une heure. Tout semble indiquer qu’à court terme, il pourrait y avoir une augmentation du prix du BTC.

Prédiction de Bitcoin dans la plage de 4 heures. Source: TradingView

Il est important de préciser que ce n’est qu’un indicateur qui prend certains paramètres et le classe comme un “signal” de tendance de la situation actuelle du Bitcoin. À court terme, cela indique Acheter.

Maintenant, si nous regardons un peu plus loin, le 7k est une résistance difficile à surmonter, qui nécessitera de grandes baleines pour le surmonter.

Dans le cas où le prix du Bitcoin peut dépasser 7 000 $ US, il n’a aucun frein pour atteindre 7 700 $ US, une valeur qui sera un combat entre taureaux et ours.

Un autre indicateur intéressant à suivre si vous effectuez des transactions à court terme est celui proposé par Plus500, où son graphique montre la tendance des acheteurs / vendeurs. Dans ce cas, il est de 88% en faveur du Bitcoin.

Il convient de préciser que cette analyse des indicateurs est valable à court terme, pas plus de 3 jours.

Réflexions finales

À court terme, vous pouvez profiter des achats lorsque le prix apporte de petites corrections, se vendant près de la résistance clé de 7 000 $. Si vous investissez à long terme, tenez-vous bien et dormez paisiblement.

Pour finir, il convient de préciser que je n’ai pas de boule de cristal pour prédire le prix du Bitcoin, mais je prends en compte différents indicateurs, dont celui de TradingView.

