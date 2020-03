Bitcoin présente des pratiques minières plus éthiques avec une réduction de l’AsicBoost secret

Faits saillants:

L’AsicBoost augmente les performances des mineurs de Bitcoin, leur donnant un avantage concurrentiel.

Son utilisation secrète et exclusive est critiquée, car elle affecte l’efficacité et la décentralisation de Bitcoin.

Depuis 2017, l’utilisation d’AsicBoost secret et propriétaire a été sévèrement critiquée par les bitcoiners. Les experts soulignent que le logiciel, conçu pour optimiser les performances des mineurs, peut affecter la décentralisation et l’efficacité de Bitcoin. L’objectif de ces dernières années a été de limiter son utilisation secrète, objectif qui commence à porter ses fruits en 2020.

BitMEX, une société spécialisée dans le trading de crypto-monnaie, souligne que L’utilisation d’AsicBoost a augmenté sous la licence de brevet défensif Blockchain (BDPL). Une mesure créée par l’écosystème au début de 2018 pour réglementer l’utilisation du logiciel, qui oblige les sociétés minières à informer publiquement si elles utilisent l’outil ou non.

Il s’agit d’une politique qui évite l’utilisation indétectable des logiciels et ses pratiques contraires à l’éthique chez les mineurs. La version conviviale du logiciel et acceptée dans le cadre du BDLP est connue en anglais sous le nom d’AsicBoost Overt, dont la traduction espagnole est «AsicBoost Open». Aujourd’hui cette version est intégrée dans 70% des mineurs Bitcoin, selon les demandes de BitMEX.

Overt AsicBoost approche maintenant du niveau de 70% sur Bitcoin – https://t.co/Du9N05MkOz pic.twitter.com/ikUakDBHgv

– Recherche BitMEX (@BitMEXResearch) 9 mars 2020

La popularité croissante de ce service a commencé à être remarquée début 2018, avec l’apparition du brevet défensif, mais c’est fin 2019 et début 2020 quand plus de followers ont gagné. Cela indiquerait que de moins en moins de mineurs utilisent l’AsicBoost d’infiltration pour obtenir un avantage sur leurs concurrents, ce qui pourrait également améliorer l’efficacité de Bitcoin.

Un drame de longue date

On peut dire qu’avec l’augmentation de l’utilisation des «Open AsicBoost», les mineurs de Bitcoin parient sur un réseau plus sain et plus éthique, puisque cette version améliore les niveaux de transparence. Initialement, lorsque le logiciel est sorti pour la première fois, Bitmain a pris les devants et breveté la technologie pour son usage exclusif.

Le géant minier chinois a profité d’un énorme avantage sur ses concurrents, car l’AsicBoost peut accélérer le processus d’extraction jusqu’à 20%. Si une seule entreprise de l’écosystème peut accumuler une telle puissance minière, le réseau Bitcoin il risquerait de perdre sa décentralisation en éliminant la libre concurrence dans l’industrie minière.

Comme si cela ne suffisait pas, l’infiltré AsicBoost a encouragé la production de petits blocs et même de blocs vides, car les mineurs pouvaient modifier les transactions ou l’arbre Merkle. Cette pratique, également très critiquée dans l’écosystème, nuit au bon fonctionnement de la blockchain en gardant les difficultés minières élevées alors que le réseau est encombré. En effet, certains mineurs n’ajouteraient pas de nouvelles transactions aux blocs qu’ils génèrent.

Plus de mots, moins de mots: les mineurs avec AsicBoost infiltré exploiteraient des blocs pour collecter la récompense, tout en ne faisant pas leur travail de confirmation des transactions. En plus de cela, l’outil est indétectable, donc aucun mineur ne peut vraiment savoir qui a un avantage sur les autres. Le manque de transparence, le comportement éthique et les risques de perdre la décentralisation ont conduit Slush Pool, Haloong Mining et Bitmain à publier leurs brevets sur l’AsicBoost.

La version “Open AsicBoost” atténue ces dommages, en obligeant les sociétés minières à confirmer l’utilisation de l’outil. Cela empêche les mineurs de modifier les transactions ou l’arborescence Merkle. De cette façon, cela éviterait à la communauté d’avoir à effectuer un soft fork pour désactiver l’utilisation du logiciel.

De cette façon, au vu des prévisions actuelles, on pourrait dire que Bitcoin a pu survivre à ce problème et, désormais, vous n’aurez plus à vous soucier des effets secondaires d’AsicBoost.