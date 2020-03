Bitcoin récupère au milieu du coronavirus

Le Bitcoin augmente de 9% au milieu de la crise des marchés due au Coronavirus

Le Bitcoin gagne au milieu d’une vente massive de monnaies fiduciaires et pourrait encore augmenter si les marchés boursiers américains. USA surveiller davantage les actions européennes contre le coronavirus et ses effets.

Les niveaux actuels de 5 856,00 $ marquent le plus haut niveau de Bitcoin depuis le 13 mars de cette année, lorsque la crypto-monnaie est tombée à des creux jamais vus depuis 2018. Depuis lors, elle a récupéré de plus de 50%.

Au moment de la rédaction, Bitcoin récupère à 5 851,00 $, ce qui représente une augmentation de 9,4% sur une base de 24 heures. Ils peuvent suivre le prix du Bitcoin en utilisant notre outil, Crypto Online.

D’un autre côté, de nombreux investisseurs vendent tout, y compris des valeurs refuges comme le yen japonais et le franc suisse. L’objectif est de transférer leur argent en dollars par crainte d’une récession provoquée par le coronavirus dans l’économie mondiale.

BitMEX estime que le coronavirus est le plus grand défi pour Bitcoin

BitMEX, le deuxième plus grand échange de crypto au monde par le volume des échanges quotidiens, estime qu’au milieu de l’effondrement continu du Coronavirus dans le monde, Bitcoin fait face à son plus grand défi et opportunité de démontrer son potentiel pendant la crise financière mondiale.

Le 17 mars, la branche de recherche de la bourse, BitMEX Research, a publié une analyse de l’impact continu de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers. Intitulé “L’inflation arriveLe blog de BitMEX Research décrit l’effondrement du marché financier des coronavirus comme la plus grande crise économique depuis la crise financière de 2008.

Dans la même analyse, BitMEX a également comparé la récession à la bulle Dotcom de 2000 et à la crise asiatique de 1997.

Notant que l’inflation est susceptible de révéler «une

gagnant clair »sous un nouveau régime financier mondial, BitMEX Research

a souligné que Bitcoin, créé en 2009 comme la première crypto-monnaie, a maintenant

votre plus grande opportunité de démontrer votre valeur.

BitMEX Research a écrit:

“À notre avis, dans ce nouveau régime économique, où l’économie et les marchés financiers se relâchent, sans aucun ancrage majeur, pas même un objectif d’inflation, cela pourrait être la plus grande opportunité que Bitcoin ait vue dans sa courte vie.”

Alors que les marchés chutent au milieu de COVID-19 Bitcoin survit

Après avoir chuté de 50,8% la semaine dernière, le prix du Bitcoin (BTC) semble avoir trouvé un terrain solide, et la crypto-monnaie a plutôt bien tenu la barre des 5000 $ cette semaine.

Il s’agit d’une tournure des événements plutôt intéressante, étant donné que les analystes de la semaine dernière ont déploré la chute de l’actif numérique avec les marchés.

Les marchés boursiers et pétroliers ont prolongé leur glissement vers de nouveaux plus bas mercredi alors que les investisseurs sont pressés de capitaliser au milieu de la pandémie de COVID-19. Le bitcoin a montré une corrélation surprenante avec le marché boursier au cours des dernières semaines.

Le S&P 500 a chuté de près de 8% à 18h35 UTC hier, soit le plus bas niveau depuis février 2017. Ailleurs, le Dow Jones a chuté de près de 10% au plus bas depuis novembre 2016. Les deux indices ont perdu environ 30% par rapport à ses sommets de février.

Alors que les marchés boursiers mondiaux poursuivent leur

chemin incertain, la plupart des principales devises stables

la partie “stable” du nom au milieu de la pire pandémie du monde

depuis 1918.

L’économie mondiale va subir des changements majeurs, et le Bitcoin (risqué de le dire) est le refuge le plus sûr pour le moment. Enfin, vous pouvez dire: Bitcoin se rétablit!

Une société de logiciels israélienne veut suivre les données pour arrêter le coronavirus

La crise des coronavirus peut mettre en évidence le chevauchement entre l’état de surveillance et l’industrie des crypto-monnaies.

La société de technologie israélienne NSO Group, connue pour vendre des logiciels espions en Arabie saoudite et à d’autres gouvernements, travaillerait sur un nouveau produit pour contrôler la propagation du coronavirus. Selon une publication, près d’une douzaine de pays testent le logiciel.

La technologie de surveillance du groupe NSO a suscité de nombreuses critiques de la part des technologues soucieux de la confidentialité dans l’industrie de la cryptographie pour l’accès secret aux téléphones, l’activation des caméras et la collecte de données de localisation.

Plusieurs fondateurs et investisseurs du groupe NSO financent également des sociétés Blockchain. Par exemple, les co-fondateurs Omri Lavie et Shalev Hulio ont investi dans la startup Bitcoin Simplex, tandis que l’investisseur du groupe NSO Eddy Shalev a investi dans la start-up de portefeuille non dépositaire Portis, la plate-forme d’échange eToro et la startup de confidentialité QEDIT. .

Pour finir, Bitcoin récupère et franchit 6 000 $ US au moment de la publication. Bonne nouvelle pour le marché de la cryptographie.

