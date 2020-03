Dans ce numéro de Quick News, nous vous montrerons comment Bitcoin récupère malgré le Coronavirus. Depuis, après quelques semaines difficiles, la crypto-monnaie montre qu’elle peut faire face aux effets de la pandémie.

Le PDG de Binance dit que Bitcoin n’est pas tombé en panne à partir du Coronavirus

La pandémie de coronavirus n’est que l’étincelle qui a déclenché l’effondrement économique mondial actuel, et non la cause de la chute du Bitcoin, explique le PDG de Binance.

Dans un article de blog publié le 20 mars, Changpeng Zhao, connu sous le nom de “CZ” dans les cercles cryptographiques, a fait valoir que le coronavirus avait montré que l’économie mondiale était trop faible.

Dans la publication, il a donné un aperçu de la chute des marchés mondiaux et du Bitcoin, après avoir tenu des entretiens avec différents médias.

Dans l’un d’eux, les éléments suivants se distinguent:

«En 2008, il n’y a pas eu de pandémie pour arrêter l’économie mondiale. Mais je pense que le coronavirus n’est qu’un déclencheur, pas la cause première. Notre économie devrait être plus forte, au moins suffisamment forte pour survivre à certains chocs. “

Zhao parlait alors que Bitcoin se découplait de plus en plus de la misère rencontrée par les marchés traditionnels. Après une baisse quotidienne historique la semaine dernière, en ligne avec les indices boursiers, cette semaine a connu une reprise surprenante qui a atteint à un moment donné 90%.

Cela montre que, en fait, Bitcoin récupère malgré le Coronavirus, contrairement à ce qui se passe avec les marchés traditionnels.

L’administrateur de Crypto Fund dit que Bitcoin est une assurance contre les ouragans

Travis Kling, directeur des investissements de la société d’investissement en crypto-monnaie Ikigai Asset Management, a décrit le Bitcoin (BTC) comme une assurance contre les ouragans dans la politique fiscale américaine.

Le 20 mars, Kling a tweeté qu’un ouragan approchant

il frappera bientôt l’économie américaine et “causera beaucoup de dégâts”.

Cependant, tout n’est pas perdu, Kling signalant que l’effondrement récent

du marché de la crypto a fait une assurance ouragan à moitié prix

accessible à tous:

«Vous pouvez toujours souscrire une assurance ouragan. Les gens ont paniqué de vendre la police d’assurance parce qu’ils voulaient de l’argent. Il est maintenant à moitié prix par rapport à il y a un mois, même si l’ouragan est clairement là maintenant. »

Un ouragan frappe. Il est clair que l’ouragan fera beaucoup de dégâts.

Vous pouvez toujours souscrire une assurance ouragan.

Les gens paniqués ont vendu la police d’assurance car ils voulaient de l’argent. Maintenant, sa moitié prix par rapport à il y a un mois, même si l’ouragan est clairement là maintenant.

C’est #Bitcoin.

– Travis Kling (@Travis_Kling) 20 mars 2020

Le Bitcoin est tombé en dessous de 6000 $

Le BTC est tombé en dessous de 6 000 $ le 21 mars, alors qu’un rallye week-end à près de 7 000 $ semblait s’arrêter. Actuellement, la crypto-monnaie se négocie au-dessus de 6000 $.

La récupération de Bitcoin a été miraculeuse: depuis qu’elle a atteint le plus bas sur 15 mois de 3700 $ la semaine dernière, la crypto-monnaie a à un moment donné scellé des gains de 90%.

Cependant, alors que les marchés traditionnels continuent de lutter avec la crise du COVID-19, les crypto-monnaies connaissent une augmentation à la fois du prix et du volume. Ce qui explique la récupération de Bitcoin malgré le Coronavirus.

EY Japan a annoncé son intention de lancer un système de chaîne de blocs

EY Japan, la branche japonaise du cabinet comptable mondial Ernst & Young, a annoncé son intention de lancer un système Blockchain pour suivre le saké et les fruits japonais et empêcher la vente de produits frauduleux ou contrefaits.

Selon l’Asian Nikkei Review, la chaîne de blocs SAKE d’EY Japan sera mise en œuvre en Asie une fois la menace du coronavirus restaurée et un environnement commercial stable dans la région.

La société considère Hong Kong et Singapour comme les principaux marchés également ouverts aux technologies comptables distribuées.

