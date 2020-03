Bitcoin s’envole au rythme de Wall Street

Il semble que les marchés financiers commencent enfin à voir le jour. Maintenant que, après des jours de forte baisse de son prix, la Bourse de New York a recommencé à augmenter. Cela se produit en même temps que Bitcoin s’envole et que l’or parvient également à augmenter sa valeur. Affichage d’un aperçu de la reprise générale sur les marchés mondiaux.

La crise économique du coronavirus

Cela ne fait que quelques semaines depuis le début de la crise du coronavirus. Bien que la maladie née à Wuhan, en Chine, ait été un sujet de conversation dans le monde occidental pendant des mois, ce n’est que lorsque l’épidémie de COVID-19 a réussi à s’installer en Iran et à partir de là en Italie, que nous avons vraiment commencé à voir le pire conséquences de celui-ci.

Quelques jours après la propagation de la maladie en Italie, l’effondrement des marchés pétroliers a commencé. Après une tentative ratée entre l’OPEP et la Russie de s’entendre sur des réductions de production, pour protéger la valeur du baril, a mis fin à une guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite, qui a le prix du pétrole brut sur le terrain depuis ce moment.

De là, tout s’est dégradé pour les marchés financiers, avec des baisses entre 8 et 9,80% par jour sur les principales places boursières du monde. Étant la Bourse de New York l’une des plus touchées, étant l’épicentre du système financier international.

Cependant, la baisse du prix des actifs ne s’est pas arrêtée là. Eh bien, simultanément avec le pétrole et les bourses, l’or et le Bitcoin se sont également effondrés. Contrairement à la logique économique qui postule qu’en temps de crise, les actifs de réserve de valeur maintiennent voire augmentent leur prix.

Bitcoin monte en flèche aux côtés de l’or et de la bourse

La crise économique provoquée par le Coronavirus a montré qu’il ne ressemblait pas à d’autres effondrements financiers dans le passé. Son effet était plutôt beaucoup plus structurel pour l’ensemble de l’économie. En incitant les investisseurs à retirer leur confiance non seulement aux marchés traditionnels, mais aussi aux actifs financiers tels que le Bitcoin et l’or.

Quelque chose qui pourrait commencer à changer à partir d’aujourd’hui, lorsque la Bourse de New York a commencé à émerger, dans ce qui est son meilleur jour depuis 1933. Stimulé par les perspectives favorables à un accord politique au Congrès américain, pour une plan de relance de plusieurs millions de dollars à l’économie nationale.

La Bourse de New York connaît sa meilleure journée depuis 1933. Source: Yahoo Finance

Un optimisme qui a non seulement atteint la Bourse de New York, mais a également fait monter le prix de l’or, la réserve active de valeur par excellence. Ce qui a connu une reprise aujourd’hui avec Wall Street, comme on peut le voir dans le suiveur de la tendance crypto de l’or, en alliance avec le courtier Plus 500:

Le prix de l’or a été infecté par l’optimisme à Wall Street

Mais ce n’est pas tout, car au milieu de la vague d’optimisme générée sur les marchés par la possible proximité d’un accord politique à Washington, le Bitcoin est actuellement tourné avec les autres actifs importants du monde. Ayant augmenté de 6,46% au cours des dernières 24 heures, à 6 743 $ par BTC:

Le Bitcoin fait son apparition aux côtés des principaux actifs mondiaux. Source: Coindesk

De cette façon, les marchés semblent récupérer un peu de la confiance perdue à cause de l’apparition et de l’avancée du Coronavirus. Malgré cela, nous devons être conscients que cette crise ne fait que commencer. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre les événements d’aujourd’hui comme un indicateur de ce qui se passera dans les prochains jours ou mois dans l’économie internationale.

