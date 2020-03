Bitfinex supprime plus de 80 parités d’échange de sa plateforme

Bitfinex éliminera la parité d’échange de 87 crypto-monnaies pour optimiser l’expérience de trading de ses utilisateurs.

L’annonce a été faite par le bureau de change le 20 mars par une déclaration dans laquelle il précisait que 87 parités de change seraient supprimées de la plateforme. Cette action vise à consolider et améliorer la liquidité du bureau de change. Avec cela, Bitfinex prévoit d’offrir à ses utilisateurs une meilleure expérience de trading. Élimination des parités d’échange Il prendra effet sur la plateforme le 26 mars.

Bitfinex explique que pour prendre la décision pendant 6 mois, il surveillait les parités d’échange de la plateforme. L’analyse a déterminé qu’il y avait une constante dans les faibles niveaux de liquidité dans certaines paires, donc éliminer ces parités et se concentrer uniquement sur quelques-unes pourrait être la solution.

Dans l’annonce faite par Bitfinex, il est précisé que éliminera plusieurs jetons connus sur le marché des parités bitcoin et éther, tels que bancor (BNT), ultrust (UTK), dether (DTH) et singularityNet (SNG). Les jetons connus pour les parités d’éther seront également supprimés, tels que la chaîne de dragons (DRN), le monolithe (TKN) et le décentrand (MANA). Parmi les jetons pour les parités de bitcoin supprimés figurent le cortex (CTXC), la fusion (FSN) et le mithril (MITH). La liste comprend également plusieurs jetons pour les parités d’attache, d’euro, de livre sterling et de verge qui subiront tous le même sort.

L’action entreprise par Bitfinex a atteint la communauté à un moment où les marchés mondiaux ont été négativement affectés. L’avancée de la pandémie de coronavirus a provoqué la chute des marchés financiers traditionnels, ainsi que celle des crypto-monnaies, ce qui a considérablement affecté les volumes d’échange de la plupart des crypto-actifs connus.

Il convient également de mentionner la pertinence de cette maison d’échange sur le marché des crypto-monnaies. Un procès contre Bitfinex et Tether est toujours en cours, accusant les deux sociétés d’être liées à l’une des plus grosses bulles du marché.

De son côté, la plateforme Binance, autre maison d’échange importante au sein de l’écosystème, a également annoncé la suppression d’une dizaine de parités d’échange au cours des premiers jours de mars.