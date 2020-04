Bitso permet à ses utilisateurs d’acheter du DAI en pesos mexicains

Bitso, la plus grande bourse de crypto-monnaie du Mexique, a récemment permis le commerce de la crypto-monnaie DAI, permettant aux utilisateurs du Mexique de l’acquérir avec des pesos mexicains.

Le 30 mars, Bitso a annoncé sur son blog officiel qu’à partir de 11 heures le 31 mars DAI, une crypto-monnaie créée via le système DAI stablecoin de la plateforme Marker, serait disponible sur sa plateforme. À l’heure actuelle, la crypto-monnaie ne peut être échangée qu’avec des ordres limités et stop. Dans les prochains jours, le DAI pourrait être échangé via des ordres de marché et stop loss. Les ordres stop limit et stop loss sont des moyens, ou stratégies, que les maisons de change proposent aux utilisateurs d’acquérir leurs actifs.

Les paires de devises BTC / DAI et DAI / MXN seront disponibles sur la plateforme à partir du vendredi 3 avril à 11h. L’achat de DAI via le peso mexicain ne sera disponible que pour les utilisateurs résidant au Mexique. Les utilisateurs de Bitso situés en Argentine ne pourront acheter la crypto-monnaie que via la parité BTC / DAI.

Le nombre de pièces stables dans Bitso augmente

Dans l’histoire de Bitso, ce serait le deuxième stablecoin ajouté à leur marché après l’ajout de TrueUSD. TrueUSD (TUSD) est l’un des stablecoin qui permet, via CRED, de payer des intérêts pour sa détention aux utilisateurs. En outre, l’une des fonctionnalités de TUSD est la possibilité de geler les comptes des personnes qui commettent des actes frauduleux.

Dans un schéma publié sur le blog Bitso, vous pouvez voir comment les commissions d’échanges entre BTC / DAI seront gérées. Plus les montants de DAI négociés sont élevés, plus le pourcentage d’actualisation reflété dans les frais de transaction est faible.

DAI est utilisé dans divers services financiers décentralisés (DeFi). Images de makerdao.com et Moose Photos / pexels.com

La nature de DAI lui permet de répondre aux mouvements du marché et de maintenir ainsi sa valeur par rapport aux principales devises du monde. Comme avec la plupart des pièces stables, sur la blockchain Ethereum, vous pouvez trouver des contrats intelligents publics qui prennent en charge la valeur de la crypto-monnaie.

Cette crypto-monnaie permet d’accéder à des produits financiers décentralisés, plus connus sous le nom de DeFi pour son acronyme en anglais.

DAI provient de la plateforme Maker, qui est gérée par la Maker Foundation (MakerDAO). Dans des annonces récentes, Maker → a montré que ses efforts étaient actuellement axés sur la participation accrue de la communauté à la décentralisation de la gouvernance du réseau Maker.