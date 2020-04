Blackrock est consolidé en tant que premier fournisseur de fonds institutionnels en Espagne

La firme d’investissement BlackRock a renforcé sa part en tant que principal fournisseur d’organismes de placement collectif pour les clients institutionnels en Espagne, avec un volume de 13.056 millions d’euros en 2019, représentant une part de 15,9% du marché espagnol, selon un Rapport Vdos.

L’étude précise que le groupe financier Blackrock a augmenté ses fonds propres de plus de 22% par rapport à 2018, avec 2 375 millions d’euros de plus, tant dans ses fonds d’investissement (jusqu’à 11 675 millions d’euros) que dans les sicav (jusqu’à 1 380 millions d’euros) ), qui représente la plus forte croissance en volume des fournisseurs.

Amundi et Deutsche Bank complètent le podium des prestataires externes de l’activité institutionnelle, avec respectivement 6 767 millions et 4 377 millions d’euros d’actifs et 8,2% pour les premiers et 5,3% pour les seconds.

Allianz et la Société Générale clôturent le «top 5» qui ajoute un capital de 30 065 millions d’euros fin 2019, avec une part commune de 34,5% du capital des véhicules institutionnels en Espagne.

Les entités avec les plus fortes réductions de capitaux propres sont Merian Global Investors (-544,1 millions d’euros), Vanguard Group (-389,4 millions d’euros), Union Bancaire Privée (-389,3 millions d’euros), Axa (-388, 3 millions d’euros) et Schroders (-317,2 millions d’euros) en 2019.

BBVA était le principal distributeur de véhicules de placement collectif dans le secteur institutionnel, avec 18,335 millions d’euros en 2019, 8,7% de plus et 22,3% de part de marché espagnol.

Il est suivi de près par Santander, avec 15709 millions d’euros de fonds et sicavs en 2019, ce qui signifie une croissance de 14,3% de ses actifs et une part de marché de 19,1%.

Troisièmement, Bankia se démarque, avec une croissance de 28,1% de ses actifs, à 11 350 millions d’euros, et un domaine de 13,8% de l’activité institutionnelle.

Caixabank et Banco Sabadell ont réduit leurs fonds propres de 11,8% et 13,6%, respectivement, en 2019, lorsqu’ils ont également perdu des parts de marché à 12,3%, le premier et 4,7%, le deuxième.

Cependant, ces cinq entités agglutinent 72% du marché de la distribution des organismes de placement collectif auprès des clients institutionnels en Espagne, avec 59 415 millions d’euros en 2019.

L’investissement des organismes nationaux de placement collectif dans d’autres véhicules a atteint 91322 millions d’euros en 2019, soit une augmentation de 9444 millions d’euros sur l’année, soit 11,5% de plus qu’à la fin de l’exercice 2018.

Connexes

.