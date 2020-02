BlackRock, la durabilité est déjà payante: l’ETF regorge de collections et bat un record

13 février 2020, par Alessandro Chiatto

L’engagement pour le climat de BlackRock paie déjà. Selon les données recueillies par Bloomberg, un ETF négocié en bourse par le géant du fonds a attiré plus de 600 millions de dollars cette semaine, bien qu’il n’ait commencé à se négocier que vendredi. Il s’agit FNB iShares ESG MSCI EM Leaders et c’est le meilleur début pour un ETF américain cette année et un signe que BlackRock n’est pas le seul à voir le changement climatique comme un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises.

Investir dans des entreprises qui traitent des questions environnementales, sociales et de gouvernance est enfin en train de se faire sentir après des années de croissance lente. Bien qu’il y ait une légère baisse du marché des ETF de 4,5 billions de dollars américains, les fonds durables ont ajouté plus de 8 milliards de dollars en 2019 et les actifs ont récemment dépassé 20 milliards de dollars.

“Ce n’est probablement que le début de la vague d’argent destinée aux FNB ESG”, a-t-il déclaré. Todd Rosenbluth, Directeur de recherche ETF basé à New York de CFRA Research. “Cela deviendra un phénomène encore plus courant et à mesure que ces produits augmenteront, ils frapperont le radar pour le marché de la gestion d’actifs.”

