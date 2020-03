Block.one absorbe l’équipe d’EOS New York pour pousser les blockchains publiques

Faits saillants:

EOS New York n’est plus sur la liste des producteurs de blocs, selon EosAuthority.

Les fondateurs d’EOS New York et leur équipe font partie de Block.one.

Le groupe EOS New York a cessé ses activités de développement et de production de blocs du réseau EOS, pour commencer à travailler pour Block.one, la société qui a créé le protocole EOS.

Dans un communiqué, Block.one a annoncé mercredi 25 mars que les développeurs Rick Schlesinger et Kevin Rose, ainsi que l’équipe qu’ils dirigeaient à EOS New York, se joindraient à la société pour “aider à promouvoir des idées pour conduire les opérations du réseau public”. , ouvert et décentralisé ».

Le site Web d’EOS New York, qui offrait des outils de développement et des informations utilisateur, est hors ligne et redirige vers l’annonce Block.one. Dans la description de son profil Twitter, il est écrit “Veuillez noter que nous assumons de nouveaux rôles et que les opérations de production de blocs ont complètement cessé.” Sur ce même réseau social, ils ont partagé l’annonce Block.one, saluant la nouvelle étape qui commence:

Nous sommes ravis de rejoindre block.one pour aider l’entreprise à approfondir son engagement auprès des communautés de réseaux publics de blockchain et à représenter ses intérêts en tant qu’investisseur dans de nombreux actifs numériques publics.

@eosnewyork sur Twitter.

Un grand nombre d’utilisateurs de ce réseau social a également applaudi la mesure, notant que cette équipe pourrait être ce qui est nécessaire pour poursuivre le développement d’EOS en tant que plate-forme décentralisée. Cependant, Ils ont également appelé à maintenir leurs principes et leur indépendance de critères pour le bien de la communauté.

EOS New York a été l’un des premiers groupes à participer à ce protocole et a longtemps été l’un des principaux producteurs de blocs du réseau EOS, se classant parmi les 21 premiers producteurs qui prennent effectivement des décisions sur le réseau; bien qu’au fil du temps, sa participation ait été réduite pour laisser la place à d’autres entités, bien qu’il soit l’un des producteurs les plus cohérents et les plus performants. Actuellement, ne figure plus dans la liste des producteurs de blocs, selon EosAuthority.

À la fin de l’année dernière, EOS New York a rapporté qu’une seule entité gérait 6 producteurs de blocs du réseau EOS, un événement auquel elle a fait une proposition pour les retirer de la liste, qui pour le moment a été efficace selon les données d’EosAuthority. .

De leur côté, les producteurs de blocs ont approuvé la mise en place d’un nouveau schéma de financement des projets autour d’EOS. Le système de proposition de travail EOS (WPS) a été critiqué par Brendan Blumer, PDG de Block.one, pour l’incapacité apparente de cette méthode à mesurer les risques de ces projets en question. Cependant, il reste 3 tours de scrutin supplémentaires pour approbation finale.

Block.one conserve des intérêts dans d’autres projets qu’elle finance par le biais de sa société d’investissement en capital-risque, afin que l’équipe EOS New York, aujourd’hui disparue, puisse également y participer. C’est le cas de VOICE, par exemple, le réseau social basé sur la crypto-monnaie que Block.one aspire à lancer de manière indépendante et indépendante sur EOS très bientôt, ce qui n’a été confirmé qu’à la mi-janvier 2020.