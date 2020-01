Blockchain: avec Rocket vous pouvez désormais payer vos factures

Des créateurs de partage des gains, une plateforme d’achat en ligne dont les paiements sont acheminés via la technologie blockchain, est en route fusée, une nouvelle startup qui permettra aux utilisateurs de payer leurs factures en monnaie numérique. Le principe de Coinshare était d’augmenter le réseau de contacts et d’utilisateurs de la plateforme à travers le système de Cashback (plus votre groupe de contacts achète de produits au sein de la plateforme, plus vous recevez d’argent pour de nouvelles transactions).

Les jetons gagnés grâce à ce mécanisme peuvent être utilisés pour payer des factures via Rocket. L’offre commerciale débutera officiellement en mars sur le marché domestique de l’énergie; par la suite, en juin, Rocket vise à s’étendre au marché du gaz et à partir de janvier 2021 à tous les autres services réguliers.

Rocket, selon les mots des fondateurs

Ceci est la présentation de Rocket selon les mots prononcés par le co-fondateur Luigi Maisto:

“La libéralisation de l’électricité est un énorme marché qui s’ouvre et nous y entrerons avec détermination et autorité donnant aux clients, avant tout nationaux et immédiatement après les affaires, une opportunité sans précédent. En fait, non seulement les clients pourront profiter des prix compétitifs que l’efficacité de notre système totalement numérique nous permettra de pratiquer, mais ils pourront également payer l’énergie consommée avec les jetons accumulés à travers tous les autres achats effectués avec le portefeuille du système (porte-monnaie électronique) Coinshare, où 400 000 utilisateurs sont déjà enregistrés, dont 40 000 sont déjà actifs. C’est pourquoi nous pouvons sans aucun doute nous appeler la première société de partage de blockchain».

En d’autres termes, pour les utilisateurs de la plateforme Coinshare, il sera possible de “dépenser” les jetons reçus en échange de leurs achats (ou de ceux de leur réseau de contacts) pour payer leurs factures domestiques.

“Nous partirons de l’électricité, bien conscients que c’est un marché difficile, mais aussi parce qu’il est grand et attire l’attention de tous”, a observé l’autre fondateur, Alberto Ferlin, lors de la présentation qui s’est tenue à Milan le 27 janvier “, En Italie, il pourra atteindre jusqu’à 20 milliards d’euros de consommation pouvant changer de fournisseur. Nous visons à totaliser environ 100 000 clients d’ici 2023 pour environ 100 millions de chiffre d’affaires “.

“La prochaine étape – achevée Magli, consistera à étendre l’offre de Rocket à d’autres services essentiels, toujours en utilisant la blockchain: ses propres services, tels que la téléphonie mobile virtuelle qui peut avoir un grand espace en Italie, et des services tiers, tels que dans le secteur bancaire, avec un crédit instantané et des prêts sociaux “.