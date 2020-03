Blockchain.com annonce un nouveau service – TREND CRYPT

Blockchain.com, le fournisseur de portefeuilles et d’échange de crypto-monnaie, dont le produit phare est son navigateur de blocs pour Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash, a annoncé un nouveau service de prêt.

Ce nouveau service offrira des prêts en devises stables (stablecoins) libellés en dollars américains contre les avoirs Bitcoin (BTC) qui sont dans le portefeuille Blockchain, utiles aux propriétaires de portefeuilles du monde entier et immédiatement après la des garanties sont disponibles, a indiqué la firme. Bien qu’il n’ait pas précisé dans quelles devises stables les prêts seraient remboursés.

En fin de compte, comme l’a dit Peter Smith, co-fondateur et PDG de Blockchain:

“Les investisseurs institutionnels et particuliers ont les mêmes objectifs financiers: augmenter la richesse et gérer les risques, mais les outils à leur disposition sont très différents.”

Cela fournit

ces investisseurs l’inclusion, selon ses mots serait: “Maintenant, avec notre

ensemble de produits de négociation et de prêt, les utilisateurs

commerce comme les grands sans vendre le crypto qu’ils ont stocké ou laissé dans leur

portefeuille ».

Les investisseurs aussi

étudient le potentiel de l’espace de prêt de crypto-monnaie, un

exemple de cela est la signature BlockFi

qui fournit les produits de gestion de patrimoine dont

les investisseurs en crypto, tous dotés de la technologie blockchain, qui ont levé plus de 48 millions de dollars en deux

cycles de financement en 2019 et 2020.

Ainsi, les prêts sont devenus un secteur en croissance rapide dans l’industrie des crypto-monnaies, il existe des sociétés rivales Blockchain sur le marché, telles que Binance, qui ont déjà lancé des services similaires.

À propos de Blockchain.com

La blockchain est l’une des entreprises de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide et les plus fiables. Nous aidons des millions de personnes à travers le monde à accéder facilement et en toute sécurité aux crypto-monnaies, condamnent-ils sur leur site Web.

Ils ont plus de 46 millions de portefeuilles et sont présents dans 140 pays au moment de la rédaction, ce qui en fait un acteur majeur de l’écosystème de la cryptographie.

