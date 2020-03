Blockchain.com souffre d’un échec de mesure de Mempool

Ces jours ont été fous sur les marchés financiers. Avec l’effondrement quotidien des principales bourses mondiales et la baisse de la valeur des actifs de valeur de réserve tels que le Bitcoin et l’or. Et maintenant, il semble que la folie ait également atteint Blockchain.com, car une erreur dans la plate-forme a semé la confusion sur la taille de la mempool BTC.

Jours de folie

Tout est possible dans cette vie, ou du moins c’est ce qui semble indiquer le développement des derniers jours. Eh bien, l’avancée regrettable du Coronavirus dans le monde a commencé à faire des ravages sur les marchés mondiaux. Menant à un effondrement complet des principales bourses et actifs mondiaux comme le pétrole et l’or.

Le Bitcoin, quant à lui, a également souffert de ce revers. Pas plus tard qu’hier, la crypto-monnaie a subi une baisse d’environ 50% de sa valeur. Ce qui a fait passer le prix du BTC de 7 547 $ le BTC à 3 950 $. Réussi à récupérer plus tard, jusqu’à ce qu’il s’échange actuellement sur 5 483 $.

Le crash de Bitcoin faisait partie de la folie de la semaine.

Tout cela a été combiné avec la panique générée par la crise sanitaire mondiale et l’effondrement du prix du pétrole, pour conclure une semaine imprévisible. À quoi s’ajoute maintenant l’erreur de Blockchain.com lors de la remise des chiffres Bitcoin mempool. Montrant un effondrement dans un moment de normalité totale en elle.

La mempool selon Blockchain.com

Ainsi, et en raison d’une défaillance du système de mesure de Blockchain.com, la page aurait indiqué à un certain moment de la journée que la mempool de Bitcoin est tombée à 0 Mo.

Une baisse encore plus étrange car, juste avant d’indiquer qu’il avait atteint 0, Blockchain.com lui-même avait montré que la mempool était à 32 Mo. Augmentant à nouveau à 30 Mo peu de temps après.

Le bug sur Blockchain.com montrait le mempool à 0 Mo.

Rappelons que le mempool, ou le pool de mémoire Bitcoin, serait un indicateur du nombre de transactions qui sont réprimées dans la Blockchain de la crypto-monnaie. Il s’agit d’un échantillon du nombre d’opérations sans exécution qui ont été effectuées avec BTC et, par conséquent, de la vitesse d’exécution des opérations dans le réseau.

Cette erreur était facilement reconnaissable grâce à l’existence d’autres pages de données sur la Blockchain Bitcoin. Ce qui, lorsque Blockchain.com a indiqué une chute à zéro dans le mempool, a montré qu’il était en fait toujours autour de 35 Mo. Parmi ces pages se trouve Satoshi.info.

Satoshi.info a conservé les bons chiffres de Mempool.

D’un autre côté, une mempool avec une taille aussi grande est un indicateur de l’augmentation des opérations sur la Blockchain Bitcoin au cours des dernières heures.

Cela était dû à la vente désespérée de BTC par de nombreux détenteurs lors du soi-disant «jeudi noir». Ceux qui ont perdu confiance en une récupération Bitcoin et ont ainsi encombré la chaîne de crypto-monnaie avec leurs échanges sortants.

