Blockchain, combien ça vaut en Italie

2019 a été l’année de la confirmation de l’importance de Blockchain: les grandes entreprises ont lancé des projets d’innovation; les gouvernements et les institutions publiques ont commencé à y investir; le “big tech” a fait son entrée avec Balance de Facebook et TONNE de télégramme, mais aussi avec les solutions “Blockchain as a Service” d’Amazon, Microsoft et Alibaba.

Italie: les investissements ont doublé en 2019

Dans ce processus, l’Italie, bien qu’à un rythme lent, ne s’est pas défigurée. Bien que les entreprises soient encore loin d’être pleinement conscientes de l’utilisation de ces technologies, l’année dernière 16 projets dans la Blockchain et le grand livre distribué ont commencé dans notre pays, pour des investissements totaux de 30 millions d’euros, toujours limités mais doublés par rapport à 2018.

Quant aux domaines d’application, le 40% des dépenses sont concentrées dans la finance et les assurances, mais le secteur de la chaîne d’approvisionnement et de la traçabilité des produits est également très actif (en particulier dans le secteur agro-alimentaire qui, en ajoutant les différents secteurs dans lesquels il est appliqué, représente 30% des investissements) et Administration publique.

Derrière la croissance du boom, mais seulement 37% des grandes entreprises et 20% des PME connaissent les applications possibles de la blockchain et du grand livre distribué, seulement 12% des grands et 3% des moyens-petits pensent qu’ils auront un impact sur leur entreprise au cours des cinq prochaines années. Et dans les applications concrètes, nous sommes au début: moins de 2% des grandes entreprises et 1% des petites et moyennes entreprises ont déjà démarré des projets.

Y a-t-il des résultats de recherche de l’Observatoire Blockchain et Distributed Ledger de l’École de gestion de l’École polytechnique de Milan.

Obstacles et avantages

Selon les recherches, le faible nombre de projets opérationnels en Italie n’est pas attribuable à un seul manque de confiance dans les technologies, mais aussi à peu de connaissances, compétences et ressources limitées allouées à la gestion de projets nécessitant une grande complexité.

D’après une enquête de l’Observatoire sur 75 grandes entreprises italiennes ayant une certaine expérience de ces technologies, 52% ont développé une vision stratégique, connaissant la technologie et comprenant la portée révolutionnaire, mais seulement 9% ont déjà défini les personnes et les ressources économiques. 45% ont activé des essais ou des projets opérationnels, tandis que 55% n’ont encore rien obtenu: les principaux obstacles à l’adoption rencontrés par ceux qui n’ont pas mis en œuvre des projets sont les difficultés à identifier les bénéfices, développer les compétences et allouer les ressources.

Inversement, les principaux avantages rencontrés par les grandes entreprises qui ont déjà des projets (34) sont les meilleure relation avec les partenaires et fournisseurs pour partager les informations (mise en évidence de 35%), la réduction de la fraude et de la manipulation des données (29%) et un meilleur rapprochement des données et des paiements (29%). Viennent ensuite la plus grande confiance envers les partenaires et fournisseurs (26%), une plus grande confiance des clients (26%) et l’automatisation des processus (26%).

Lors du démarrage des projets Blockchain et Distributed Ledger, il apparaît fondamental est le rôle de la direction qui est souvent le principal promoteur des essais (c’est le cas dans 69% des cas). Cependant, les tests sont ensuite réalisés par des unités d’innovation avec le soutien de systèmes d’information, avec un rôle important de marketing.

Un regard sur le reste du monde

Malgré la grande attention – lit la recherche – les technologies ne sont pas encore complètement matures et il y a encore peu d’applications concrètes. Dans le monde, en 2019, 488 projets Blockchain et Distributed Ledger ont été lancés dans le monde (ce qui porte à 1045 ceux des 4 dernières années), en hausse de 56% par rapport à 2018.

Mais parmi ceux-ci, seuls 158 sont mis en œuvre (dont 47 déjà opérationnels, les autres sont des expériences ou des preuves de concept), tandis que 330 ne sont que des annonces. Les projets de mise en œuvre sont concentrés dans le secteur financier (67), suivi des administrations publiques (25), de l’agroalimentaire (15) et de la logistique (11). Ils concernent en particulier les paiements (44), la gestion des documents (42) et la chaîne d’approvisionnement (31). Dans la majorité des cas – 65% – les entreprises ont créé de nouvelles plateformes plutôt que d’utiliser celles existantes.

Dans le monde, les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine sont les pays les plus actifs, avec respectivement 53, 31 et 29 cas enregistrés. Mais en Europe, juste après le Royaume-Uni avec ses 17 projets, arrive l’Italie qui, comme nous l’avons dit, avec 16, qui montre une bonne fermentation.

“En 2019, les technologies Blockchain et Distributed Ledger ont été consolidées et aujourd’hui, elles sont examinées avec grand intérêt par tous: développeurs, startups, entreprises, grandes technologies, administrations publiques, gouvernements et institutions – dit-il Valeria Portale, Co-Directrice de l’Observatoire Blockchain et Grand Livre Distribué -. De nombreux projets lancés au cours des années précédentes ont pris de l’ampleur, les performances des plateformes ont été améliorées, d’importantes innovations technologiques telles que le «Proof of Stake» d’Ethereum 2.0 arrivent. De nouveaux acteurs tels que Facebook et Telegram sont entrés, les institutions publiques ont déménagé, voir le cas de l’infrastructure européenne de services Blockchain. Mais il y a encore peu d’applications d’entreprises du monde entier, car le marché s’est jusqu’à présent concentré sur la création de nouvelles plateformes qui mettent des mois ou des années à passer au projet opérationnel, plutôt que sur le développement d’applications et de projets. “