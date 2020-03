“Blockchain for India”, fonds Binance et WazirX

S’il y a une entreprise que nous connaissons tous, c’est Binance. Cette entreprise mondiale est la plus grande bourse d’actifs numériques au monde en termes de volume d’échanges et d’utilisateurs. Il est également reconnu pour ses stratégies commerciales intelligentes, telles que l’acquisition de WazirX en 2019. Ce dernier est l’échange Bitcoin le plus fiable en Inde, qui est plongé dans cet ambitieux projet Blockchain.

La grande nouvelle est qu’ils ont annoncé une initiative commune intitulée “Blockchain pour l’Inde” L’objectif de ce projet Binance et WazirX est de soutenir le développement et la croissance de nouvelles sociétés Blockchain en Inde. Pour y parvenir, ils ont conjointement créé un fonds de 50 millions USD (soutenu par les actifs numériques de BNB, BUSD et WRX).

Le potentiel des startups Blockchain en Inde est ce qui a motivé la création de ce fonds commun.

En Inde, la technologie Blockchain n’est pas entièrement nouvelle, car ils l’ont même considérée comme régissant leur système électoral. Si vous ne savez pas ce que nous voulons dire, vous pouvez entrer ici.

Que feront Binance et WazirX avec ces 50 millions de dollars?

Surtout, ils ont annoncé sur le site officiel de Binance que cet argent serait destiné à investir dans des projets et des startups Blockchain axés sur la résolution de problèmes industriels et sociaux. En d’autres termes, ils seront donnés à ceux qui résolvent les problèmes grâce à la technologie Blockchain.

Ils ont également déclaré que grâce au talent technologique incroyable que l’Inde a à offrir, “Ce fonds aidera à stimuler la croissance de nombreuses startups et entrepreneurs indiens de la blockchain et encouragera la croissance durable de l’écosystème des startups de la blockchain en Inde.”

À quoi le fonds «Blockchain for India» sera-t-il spécifiquement utilisé?

Les investissements comprendront des plateformes de trading, des solutions de paiement et d’envoi de fonds, des portefeuilles d’actifs numériques, des pièces stables, des plateformes DeFi, des applications décentralisées (dApps), etc.

Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX, a déclaré:

“Cette initiative montre également l’incroyable potentiel que l’écosystème indien de la Blockchain a à offrir.”

En ce qui concerne les attentes futures, Shetty a ajouté qu’ils espèrent collaborer avec d’autres fonds d’investissement pour développer davantage l’écosystème.

En outre, le fonds «Blockchain for India» investira à la fois en actions et en jetons, allant de 100 000 USD à 5 millions USD. Le fonds s’associera également à des fonds de capital-risque en Inde qui investissent et soutiennent activement l’écosystème Blockchain.

En outre, l’initiative Binance et WazirX visera à fournir un mentorat et un soutien aux universités et aux organisations étudiantes intéressées par la création d’incubateurs technologiques Blockchain.

Qu’est-ce que Binance offre à ceux qui participent à l’appel à l’innovation avec Blockchain?

Dans le cadre de l’initiative «Blockchain for India», les fondateurs et les équipes de démarrage sélectionnés auront un accès direct à l’écosystème mondial Blockchain de Binance. Plus précisément, l’écosystème mondial de l’entreprise comprend entre autres Binance Chain, Binance Cloud, Binance DEX, Binance Launchpad.

En outre, ils auront également des sociétés de portefeuille Binance, telles que WazirX, DappReview, etc. En d’autres termes, ils bénéficieront non seulement de l’échange de connaissances et de ressources, mais ils bénéficieront également d’un mentorat direct d’autres fondateurs et dirigeants de Binance.

S’il vous arrive d’être en Inde, Binance a indiqué où diriger ces projets pour accéder au fonds. Pour postuler au projet, les gens doivent écrire à helloIndia@binance.com avec informations sur le projet et présentation commerciale.

Entre autres choses, Binance demande des talents de divers domaines pour rejoindre le fonds, qui a une expérience dans le capital-risque et / ou la recherche Blockchain.

Ils recherchent également des conseillers pour rejoindre leur comité consultatif. Enfin, ils ont fait savoir que les experts en technologie Blockchain, développement des affaires et relations gouvernementales sont également les bienvenus.

Voulez-vous faire partie de cette initiative de Binance et WazirX? Êtes-vous prêt à parier sur le talent indien?

