Blockchain: Gaz en Argentine avec des fournisseurs qui utilisent cette technologie

La blockchain a révolutionné les industries d’une manière jamais vue auparavant, tant son potentiel est grand. Les dernières nouvelles nous viennent d’Argentine, où il a été annoncé que grâce à une collaboration entre IOV Labs et Gasnor, l’écosystème du gaz naturel argentin incorporera à l’avenir la technologie Blockchain.

L’idée est d’améliorer la transparence, la gestion de l’information et l’efficacité. Le pilote Blockchain «Gasnet» est alimenté par des contrats RSK intelligents et des solutions RIF de deuxième niveau.

Qu’ont dit les régulateurs à propos de l’utilisation de la Blockchain pour le gaz en Argentine?

Bref, Enargas (régulateur argentin du gaz) a donné son feu vert à cette initiative. Ce projet est l’aboutissement des conversations et des travaux de développement qui ont commencé en 2019 entre les développeurs de logiciels IOV Labs, Gasnor et Grupo Sabra.

Ainsi, Enargas a accepté d’étendre le projet à une blockchain nationale qui comprend les neuf sociétés de distribution.

Comment cette initiative sera-t-elle mise en œuvre?

Pour concrétiser cette idée, «Gasnet» sera basé sur RSK Enterprise, la plateforme de contrats intelligents Bitcoin d’IOV Labs, ce qui faciliterait l’enregistrement des transactions liées à toutes les installations de gaz.

De plus, plus de 10 000 fournisseurs de services enregistreront, vérifieront et mettront en œuvre des identités numériques dans Gasnet à l’aide de RIF Name Services. Cela permet d’identifier les adresses Blockchain avec des noms lisibles par l’homme.

Grâce à la mise en œuvre de la technologie Blockchain, Gasnet aidera les distributeurs à atteindre une traçabilité et une sécurité supérieures en ce qui concerne les installations de gaz et la tenue de registres.

La Blockchain permettra également aux entreprises d’évaluer la qualité de service fournie par les ingénieurs gaziers et d’améliorer la surveillance réglementaire en stockant les informations de conformité sur le réseau.

L’Argentine a décidé d’élargir ses horizons énergétiques en mettant en œuvre la Blockchain pour la distribution de gaz.

Le PDG de Gasnor, Carlos Amín, a déclaré que le lancement de Gasnet permettrait à l’entreprise de rationaliser les processus, de réduire les coûts, d’améliorer les délais de commercialisation et d’offrir une bien meilleure expérience utilisateur. La blockchain est l’instrument de choix pour ce faire.

Quelles autres nations conçoivent un projet comme celui-ci?

L’Argentine n’est pas la seule à donner le feu vert aux solutions basées sur le DLT. Les gouvernements nationaux du monde entier expérimentent la technologie Blockchain.

Cette année, le gouvernement allemand devrait lancer un projet pilote pour les identités numériques basées sur la blockchain. L’idée est de tenir des registres d’état civil, des passeports et des cartes d’identité en utilisant une technologie de comptabilité distribuée.

D’autre part, à Pékin, un système de Blockchain est mis en place pour garantir “un environnement fiscal sain et juste”. Et en Inde, jusqu’à 40 projets de blockchain sont en cours d’élaboration, la plupart en phase pilote et deux en phase de mise en œuvre.

De cette façon, la technologie Blockchain a permis d’améliorer de nombreux processus existants, en fournissant ces initiatives et d’autres similaires, cela est précisément atteint.

Pour l’instant, la technologie Blockchain devrait être plus largement adoptée dans le secteur de l’énergie, pour la gestion de l’identité numérique et plus encore. Ainsi, il ne devrait pas nous surprendre que le potentiel de cette technologie continue de se développer encore davantage dans les années à venir.

