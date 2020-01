Blockchain, son avenir est principalement dans les applications financières

la Blockchain, la technologie de l’information qui prend en charge Bitcoin, a inspiré des centaines de projets de recherche à travers le monde. L’idée d’utiliser un registre partagé, transparent et sécurisé pourrait avoir différentes implémentations à l’avenir, bien que jusqu’à présent, seule une minorité des projets lancés sont parvenus à devenir opérationnels. Mais ce sont surtout les projets financiers qui réussissent.

Le bureau d’étude de borsadelcredito.it, opérateur de crédit p2p pour les PME, le souligne, citant les données du récent Observatoire de l’École polytechnique de Milan.

Polimi a dénombré 488 projets de blockchain et de Grand Livre Distribué lancés dans le monde (1 045 au cours des 4 dernières années), soit une augmentation de 56% par rapport à 2018. “Mais sur ces seuls 158 projets sont en cours d’exécution et seulement 47 déjà opérationnels: expériences ou preuve de concept et 330 ne sont que des publicités.

La complexité technique de la blockchain et les enjeux liés à sa sécurité et à sa rapidité (plus la «plateforme» devient rapide, moins elle est sécurisée) fait de la mise en œuvre de cette technologie un véritable défi.

Les applications financières sont les plus fréquentes

Les projets de mise en œuvre, comme mentionné, se concentrent principalement dans le secteur financier (67), suivis à distance par les administrations publiques (25), l’agroalimentaire (15) et la logistique (11). Si un secteur subit plus que les autres l’impact de la blockchain, ce sera surtout le financier, à commencer par les paiements: dans un certain sens, le bitcoin lui-même témoigne encore aujourd’hui de la meilleure application de la blockchain testée à ce jour.

Dans l’ordre, les projets qui envisagent la mise en œuvre de la blockchain concernent notamment les paiements (44), la gestion documentaire (42) et la supply chain (31).

Dans le monde, les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine sont les pays les plus actifs, avec respectivement 53, 31 et 29 cas enregistrés. Mais en Europe, juste après le Royaume-Uni avec ses 17 projets, l’Italie arrive avec 16, qui montre un bon ferment.