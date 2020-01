Blockchains et startups innovantes en Italie et dans le monde: exemples

Le phénomène Blockchain ne cesse de croître, attirant de plus en plus l’attention des investisseurs et des start-ups. La blockchain est un registre ouvert, distribué via la technologie peer-to-peer, à travers lequel suivre les transactions entre deux parties de manière vérifiable et permanente.

Blockchain: ce que c’est et ce que cela signifie

Blockchain signifie littéralement chaîne de blocset peut être défini comme un grand registre numérique dans lequel les entrées sont regroupées en blocs chaînés chronologiques. Initialement, la Blockchain était limitée au secteur des crypto-monnaies, mais elle s’est progressivement développée et trouve des applications dans divers domaines: du secteur bancaire et financier à la gestion des risques, jusqu’à l’école, le leasing automobile, l’assurance et les soins de santé.

De là, il existe de nombreuses startups en Italie et dans le monde qui ont fait le technologie blockchain leur point fort. Voyons certains d’entre eux.

Start-ups et blockchains innovantes: quelques exemples italiens

En Italie, nous trouvons des start-ups innovantes qui traitent de la blockchain dans le secteur financier telles que monnaie, une application 100% Made in Italy pour déposer des Bitcoins, les acheter ou les vendre, un portefeuille mobile plus simple pour acheter, vendre et garder vos Bitcoins en sécurité.

Mur d’éternité, incubé par Blockchainlab au centre Copernico de Milan, se spécialise plutôt dans la création et la gestion d’un système d’information innovant basé sur Internet et les technologies numériques qui permet aux utilisateurs intéressés, professionnels et non professionnels, d’interagir avec la blockchain, afin de pour saisir ou acquérir des informations à partir de la blockchain elle-même.

Solutions de blockchain Mangrove, basé à Milan, fournit des services de conseil, de développement et de support pour les solutions blockchain. Les services incluent la gestion des données, le développement de contrats intelligents et l’apprentissage automatique.

Start-ups et blockchains innovantes: quelques exemples dans le monde

Dans le monde ils émergent onduler, une startup qui propose un système de paiement direct qui permet aux banques et institutions financières au niveau mondial de conclure des transactions entre elles sans avoir besoin d’un correspondant central.

Parmi les startups qui émergent dans le monde pour l’utilisation de la blockchain on retrouve également Grand livre qui a développé une série d’applications blockchain sur le marché de l’énergie.

Ensuite, il y a Colu, un portefeuille numérique qui vous permet de payer instantanément depuis votre smartphone et Sensay, une startup californienne qui connecte les gens pour effectuer des transactions.