Blockstream, Lightning Labs et Chaincode, principaux contributeurs à Bitcoin

Faits saillants:

Blockstream et Lightning Labs ont un total de 16 développeurs Bitcoin dédiés.

Chaincode Labs, d’autre part, finance les revenus d’environ 6 développeurs Bitcoin Core.

Les chercheurs de BitMEX ont révélé cette semaine une liste des meilleures organisations et individus qui contribuent au développement de Bitcoin. Selon le matériel collecté, Blockstream et Lightning Labs sont les deux sociétés avec le financement le plus élevé dans les projets open source directement liés à Bitcoin et Lightning Network.

Basé sur la recherche de données publiques, BitMEX note que Blockstream, l’une des meilleures entreprises de l’écosystème de crypto-monnaie, possède une équipe de huit développeurs dédiés aux initiatives de blockchain Bitcoin. La société compte deux employés Bitcoin spécialisés, trois sur le réseau Lightning et trois autres à plein temps dédiés aux projets de cryptographie.

D’autre part, Lightning Labs compte également huit développeurs actifs dédiés exclusivement au développement de Lightning Network. Square Crypto, une filiale de la société de paiement Square, a réuni une équipe de sept développeurs pour des projets dans cet écosystème. De même, des startups comme Chaincode, Purse et Mit DCI ont chacune six employés engagés dans des initiatives open source dans Bitcoin.

Au total, 16 entreprises de l’écosystème de la crypto-monnaie contribuent directement au développement du Bitcoin. Source: BitMEX.

Le portefeuille international Xapo, la plateforme d’échange chinoise OkCoin et la maison d’échange Bitfinex sont également parmi les nombreux contributeurs du secteur. De cette façon, le rapport BitMex a conclu que Actuellement, le financement Bitcoin provient d’origines plus diverses et avec une participation mieux répartie que les années précédentes.. Et, d’ici 2020, quelque 16 entreprises de l’écosystème participent activement au développement de Bitcoin et du réseau de paiement Lightning.

Bitcoin Core n’est pas abandonné

Bitcoin Core, le noyau de développeurs dédiés aux logiciels Bitcoin, reçoit également des financements de ces sociétés. Sur les 33 personnes qui composent ce groupe, seuls 11 développeurs sont totalement indépendants et ne perçoivent pas de salaire fixe pour leurs activités. Les autres experts sont associés à l’une des sociétés susmentionnées, rémunérés à plein temps ou rémunérés à temps partiel.

Par exemple, le démarrage ChainCode finance six développeurs Bitcoin Core, étant l’entreprise du secteur qui offre le plus de contributions monétaires au groupe. Blockstream couvre également les salaires de 3 développeurs de cette équipe et les 12 autres restent payés pour le compte de BitMEX, Xapo, Private Donor ou Square Crypto, entre autres.

ChainCode est la société qui finance le plus de développeurs Bitcoin Core. Source: BitMex.

Avec le nombre de développeurs qui reçoivent actuellement un financement commercial, le rapport BitMEX ne révèle pas combien d’argent l’écosystème bitcoiner reçoit pour son développement. Cependant, on peut noter que les contributions monétaires sur ce marché se sont considérablement améliorées, surtout si l’on tient compte du fait que Il y a deux ans, les développeurs de Bitcoin Core recherchaient des offres d’emploi pour couvrir les dépenses de base.

Une course pour obtenir des fonds

Chaincode et Coinbase ont commencé à offrir des emplois aux experts Bitcoin depuis 2018, comprenant les problèmes causés par le manque de financement. Des personnalités comme Udi Wetheriminer et Oded Leiba ont souligné à l’époque qu’il était difficile de contribuer Bitcoin et de gagner de l’argent pour le travail accompli.

En ce sens, les développeurs ont vu la nécessité d’abandonner leurs projets, de diminuer les heures investies dans le développement de la blockchain et de se consacrer à des travaux qui leur permettraient de survivre.

La communauté a évoqué la possibilité de créer un fonds pour financer le travail de Bitcoin Core, ainsi que la recherche d’initiatives alternatives qui permettraient la maintenance de Bitcoin. Au milieu de ce remue-méninges, certains passionnés ont considéré l’importance de répartir les contributions et d’empêcher que le financement ne soit entièrement centralisé. Avec ça recommandation a essayé d’éviter de se conformer, comme dans les premières années de Bitcoin, une autre Fondation Bitcoin.

La Fondation Bitcoin a été dédiée, depuis sa création en 2012, pour couvrir les dépenses de promotion et de maintenance de la crypto-monnaie. Cependant, ce qui a commencé comme une organisation renommée et prestigieuse est devenu une entité controversée. Il a reçu diverses critiques de la communauté pour son administration rigide, jusqu’à ce qu’elle perde le pouvoir et finisse par se dissoudre.

Actuellement, avec un groupe de plus en plus important d’entreprises contribuant au développement de Bitcoin, BitMEX estime qu’un modèle de financement plus sain est en train de se former, dans lequel il y a plus de disponibilité d’argent pour le développement de projets à temps plein, tout en maintenant un degré plus élevé de distribution des sponsors et la transparence est encouragée.