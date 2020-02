BlueBay AM: “Nous devons repenser l’investissement obligataire”

Rechercher des performances là où il n’y en a pas est inutile. Mieux vaut se concentrer sur les opportunités sur les prix des obligations générées par la volatilité, qui devrait augmenter

Si en termes de rendements obtenus à l’ère de taux zéro le paysage de la classe d’actifs obligataires est aride les opportunités de gain pourraient provenir de l’augmentation de la volatilité et donc la variation des prix des obligations.

“L’avenir – explique dans un communiqué BlueBay AM, le gestionnaire d’actifs spécialisé dans les titres à revenu fixe avec des actifs sous gestion pour 60 milliards de dollars (au 31 décembre 2019) – pousse dans une direction dans laquelle nous croyons la capacité et la composante la gestion active humaine sera de plus en plus cruciale pour la génération de revenus. “

et Mark Dowding, partenaire et gestionnaire d’investissement de BlueBay AM se déclare prêt à profiter de ces opportunités grâce à une gestion active de l’investissement.

Repenser le revenu fixe

“Le revenu fixe doit être repensé“

“Les rendements ultra-bas indiquent que les titres à revenu fixe gérés passivement ne sont pas une bonne idée dans un avenir proche où les rendements liés au simple investissement indistinct sur le marché obligataire de référence disparaissent désormais. Cependant, avec le vieillissement progressif de la population, les épargnants continueront d’avoir besoin d’obligations pour préserver le capital et obtenir des rendements. Il est donc beaucoup plus judicieux de prendre un certain degré de risque avec la sélection active des meilleures opportunités d’investissement plutôt que d’être passivement exposé à des risques directionnels amplifiés par la compression sans précédent des rendements obligataires “.

En termes stratégiques:

«Nous préférons les métiers de la reflation, c’est-à-dire que nous visons la poursuite de politiques expansionnistes, surtout une fois les craintes liées au Coronavirus passées. Nous examinons également avec intérêt les obligations de sociétés ainsi que les obligations européennes périphériques. Enfin, nous restons constructifs vis-à-vis de plusieurs souverains et devises émergents à haut rendement, tout en privilégiant les positions courtes sur les gilts britanniques et les bons du Trésor américain. “

BlueBay AM, le bureau italien confié à Tommaso De Giuseppe

BlueBay AM, fondée en 2001 et maintenant détenue par la Banque Royale du Canada, est basée à Londres et possède des bureaux dans 8 pays, dont l’Italie où elle a atterri au début de l’année. Le développement du marché italien a été confié à Tommaso De Giuseppe, directeur des ventes pour l’Italie, chez BlueBay depuis 2012:

«Depuis le bureau de Londres, les premiers investissements des institutions italiennes ont été intégrés à nos stratégies en 2006. Au fil du temps, la confiance qui nous a été accordée par les investisseurs institutionnels et les intermédiaires financiers italiens s’est progressivement accrue, atteignant plus de 10%. % du total des actifs actuellement confiés à la gestion de BlueBay. Fort de cette appréciation, avec la présence stable en Italie de notre équipe de professionnels, nous visons tout d’abord à répondre de plus en plus ponctuellement aux besoins de nos partenaires commerciaux et investisseurs institutionnels italiens. Dans le même temps, nous pouvons mieux nous ouvrir sélectivement aux nombreuses opportunités de développement qu’un marché fortement attiré par la classe d’actifs obligataire, comme l’italien, offre à un acteur spécialisé et actif comme BlueBay. En particulier, avec les contreparties qui partagent l’analyse de phases de marché de plus en plus difficiles telles que celles qui nous attendent et qui nécessitent une évolution des approches d’investissement “.