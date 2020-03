BMW avance un arrêt programmé dans un contexte de coronavirus

Vendredi, le fabricant allemand a expliqué dans un communiqué que face à la situation sanitaire mondiale, il avait mis en œuvre des actions préventives pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et visiteurs, telles que l’annulation des voyages d’affaires internationaux jusqu’à nouvel ordre et la mise en œuvre du travail à distance, parmi d’autres. Ce lundi, il a décidé d’arrêter les opérations.

“Nous commencerons le 28 mars avec notre grève de Pâques prévue [Semana Santa], qui se poursuivra jusqu’au 19 avril. Après cela, nous continuerons comme la situation l’exige “, a déclaré l’usine BMW Group de San Luis Potosí, ajoutant qu’elle continuerait de surveiller la situation pour prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire, afin de préserver la santé de son personnel.

Le groupe BMW a commencé ses opérations à San Luis Potosí au milieu de l’année dernière. Au cours des trois derniers mois, elle a maintenu un taux de production de 4 500 unités par mois pour la berline Série 3, selon les données d’Inegi.

Avec des informations de .

.