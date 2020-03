BMW confirme officiellement les futures séries 7 et i7 électriques d’ici 2022

Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW, vient de confirmer ce que nous savions déjà: la nouvelle génération de la BMW Série 7 aura une variante entièrement électrique, avec la i7. Les deux modèles ont déjà commencé leur développement, avec un lancement prévu entre 2022 et 2023, avec une gamme de mécanique considérablement réduite.

La nouvelle génération de la BMW Série 7, connue en interne sous le nom de G70, Il a déjà commencé son développement, bien que comme une mule d’essai très tôt se cachant sous le corps du navire amiral actuel. Les plans de la firme allemande sont prévus les débuts du modèle à combustion fin 2022 et de la version électrique en 2023.

Les données ont été confirmées par Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW, lors de la présentation de la conférence de presse des comptes annuels aux actionnaires. Le président maximum a indiqué le nouveau vaisseau amiral comme l’un des premiers modèles lancer la nouvelle plateforme CLAR We, qui maintient le concept de propulsion, mais sa structure permet de concevoir des modèles de combustion, hybrides et électriques à la fois.

Mais aussi nouvelle stratégie produit, car la nouvelle BMW Série 7 offrira aux clients la “Pouvoir de choix”, avec une offre très limitée en versions mécaniques. La future série 7 ne sera proposée qu’avec une version essence, un autre diesel très efficace, un hybride rechargeable et un électrique, bien que celui-ci sous le rôle de i7.

Pour l’instant, la philosophie de conception qui reflétera la nouvelle génération de la série 7 n’est pas connue. sera avancé avec l’avance correspondanteLe concept i4 représente bien plus que ce qui paraît à l’oeil. Les grands reins verticaux et centralement unis seront l’une des caractéristiques distinctives, ainsi que des phares de plus en plus étroits, comme la nouvelle signature lumineuse sera également l’une des références derrière.

Logiquement, Zipse n’a pas fourni plus de détails sur des développements qui ne font que commencer. Le prototype de production de la nouvelle BMW Série 7 devrait être vu camouflé l’été prochain, tout au plus à l’automne. De même, il est tôt pour s’aventurer dans la gamme de la mécanique, mais ce que nous pouvons vous garantir, c’est que le futur i7 aura une batterie qui offrira un minimum de 700 kilomètres sur une seule charge.

