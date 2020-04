BMW déploie l’hybride et l’offensive 48 V contre toute la gamme jusqu’en juillet

Les ingénieurs de BMW travaillent contre la montre pour sauver la marque allemande de l’énorme amende qu’elle encourt actuellement pour avoir dépassé la limite d’émissions. Ce printemps, la firme munichoise va inonder la gamme, du X2 au X8 et de la Série 3 à la Série 7, de versions hybrides à technologie semi-hybride 48 volts.

Des mesures d’efficacité BMW ont été lancées, pour la première fois en 2007 dans le cadre du package spécial “BMW Efficient Dynamics”. La marque allemande a également lancé des technologies qu’elle appliquait à des versions très spécifiques de l’offre de chaque série, amenant les modèles à des niveaux de consommation et d’émissions très faibles.

Ces solutions ont été laissées en suspens lorsque la marque Officialisation d’une offensive ambitieuse pour apporter des technologies d’électrification aux clients. La sous-marque de voitures électriques de BMWi et les hybrides rechargeables commençaient à peupler la gamme des modèles les plus élevés de la gamme. La stratégie de mobilité durable s’achève aujourd’hui avec l’introduction de la technologie 48 volts.

Le concept BMW iX3 sera pratiquement fidèle au nouveau SUV électrique de série

Il est rendu obligatoire de respecter la limite d’émission moyenne stricte de 95 g / km à laquelle les bavarois n’arrivent pas, aujourd’hui avec un chiffre de 126 g / km, soit une différence importante de 31 g / km et quelques mois à l’avance pour y répondre et ne pas encourir d’amendes pour une si large gamme de modèles.

D’importantes innovations arrivent ce printemps, à commencer par les débuts mondiaux de la nouvelle BMW iX3, le premier SUV électrique que nous voyons depuis longtemps en développement, et le seul avec cette technologie cette année, réservant la nouvelle i4 pour 2021. Le nouvel iX3 sera proposé avec un moteur électrique de 286 ch, placé sur l’essieu avant mais envoyant puissance et force à l’essieu arrière et avec une portée de 440 kilomètres.

BMW montre la jante aérodynamique qui montera le nouvel iX3, le SUV électrique

Les hybrides rechargeables seront une véritable référence à partir de juillet, arrivant pas moins de quatre options. Dans la catégorie SUV, la nouvelle BMW X2 xDrive25e arrivera, avec un ensemble qui il produit une puissance maximale de 220 CV et une transmission intégrale électrique xDrive. À l’extrême opposé, le nouvelle version X5 xDrive45e, une mécanique dérivée du lifting de la série 7 sortie il y a un peu plus d’un an.

Dans la gamme 3 Series Touring, les clients pourront déjà acheter des unités du nouvel hybride rechargeable 330e, avec traction arrière et transmission intégrale xDrive. L’offensive est complétée par la mise en œuvre de la technologie 48 Volts dans la gamme de versions diesel commercialement connues sous le nom de “xDrive30d”, “M40d” et “xDrive40d” des X3, X4, X5 et X6, X7, Series 7, options qui seront étendues à d’autres modèles au cours du second semestre.

La technologie 48 Volts atteindra la gamme BMW à partir du début de 2020