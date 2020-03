BMW Individual, secrets des options de personnalisation les plus luxueuses de Munich

Il s’agit du BMW Individual Manufaktur et c’est la division la plus exclusive de la marque allemande. Un département où les clients peuvent choisir les couleurs de peinture préférées pour les matériaux extérieurs ou somptueux ainsi que les combinaisons de couleurs pour l’intérieur. Un équipement pratiquement disponible pour toute la gamme.

Sûrement plus d’une fois que vous avez lu ou entendu parler de BMW Individual, la division luxe et personnalisation de chéquier de la marque allemande, qui offre le même niveau de luxe et de raffinement que vos concurrents de Porsche Exclusive ou Mercedes designo.

C’est vrai, en ce sens ceux de Munich sont beaucoup plus discrets. A tel point qu’aujourd’hui nous allons découvrir quelques secrets. Par exemple, la disponibilité: jusqu’en octobre dernier, elle n’est disponible que pour les séries 3, 5, 7, 8, M2, M4, M5, X5 M Competition, X6 M Competition et M8, ayant, pour par exemple une gamme de peintures comprenant des options pour convenir au client et aux finitions spéciales telles que le mat “Frozen”. Le coût varie de 2000 à 5000 euros.

La palette de couleurs de la BMW Série 8 selon Individual Manufaktur comprend plusieurs options, ainsi que différentes nuances

Malheureusement, les séries 1, 2, 3 GT, séries 6, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 et Z4 ne sont pas disponibles pour accueillir ces options. Et si vous regardez la liste, il manque la série 4. En fait, pour ce modèle, les solutions Individual Manufaktur sont proposées, mais comme son remplacement est proche, les opérations sur la génération actuelle ont déjà été annulées.

BMW prévient que son département de personnalisation ne répond pas aux demandes qui impliquent des changements dans les composants de sécurité, dans l’image de marque, conformément aux exigences légales, dans le châssis et la carrosserie, ou même dans le volant, en raison de la détection des mains.

Fibre de carbone pour extérieur ou intérieur, le meilleur cuir mérinos avec coutures contrastées et fils de haute qualité avec un ou deux points et une large palette de couleurs, et leurs nuances correspondantes, même la possibilité de recouvrir le tableau de bord créant une allégorie de trois couleurs différentes maximum.

Une doublure en cuir complète, y compris les piliers et le revêtement de sol d’une série 7 a un coût entre 10 000 et 21 000 euros selon le matériau choisi. Mais si quelque chose attire l’attention, pour le prix, c’est le plus de 6000 euros qui coûtent pour personnaliser les baguettes de garnissage des seuils de porte, et dans lequel 12 semaines sont investies.

Intérieur personnalisé de la BMW Série 5 avec garniture et garniture BMW individuelles