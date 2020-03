BMW utilise la blockchain pour suivre ses pièces dans la chaîne d’approvisionnement

Ce 31 mars, BMW a annoncé qu’elle utilisait la technologie blockchain pour faciliter la traçabilité des composants du véhicule dans sa chaîne d’approvisionnement internationale. Le constructeur automobile allemand a dévoilé le projet PartChain, initialement testé l’an dernier, qui pourrait accroître la transparence pour tous ses partenaires.

La chaîne d’approvisionnement automobile est complexe et implique une grande variété de fournisseurs, qui doivent tous communiquer avec le constructeur automobile. En alimentant PartChain, BMW espère suivre le parcours d’un composant depuis son origine jusqu’à l’usine. En intégrant ses fournisseurs dans une plateforme de blockchain partagée, BMW vous aurez une vision claire de votre chaîne d’approvisionnement et ainsi un meilleur accès et contrôle.

“PartChain permet la collecte et la transaction de données inviolables et constamment vérifiables dans notre chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Andreas Wendt, membre du comité de direction de BMW AG et chef du réseau des fournisseurs et des achats, qui a ajouté ce qui suit :

Cette action vise à faire passer la numérisation des achats du BMW Group à un niveau supérieur. Notre vision est de créer une plate-forme ouverte qui permet d’échanger et de partager en toute sécurité des informations au sein de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que d’être anonyme dans toute l’industrie.

L’usine automobile a déclaré avoir réalisé l’an dernier, en collaboration avec la société allemande Automotive Lighting, des tests pilotes pour l’achat de phares. “Cette année, nous voulons étendre le projet à un plus grand nombre de nos fournisseurs”, a déclaré Wendt. L’objectif est lancer PartChain pour dix autres distributeurs et augmenter également le nombre d’usines impliquées, de deux BMW Group à 31 sites de fabrication.

PartChain utilise des services cloud d’Amazon Web Services et Microsoft Azure en plus de la blockchain. Malgré le fait que le projet ait commencé avec des pièces, à long terme, BMW espère aller plus loin avec la chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain, pouvoir suivre les matières premières essentielles, des mines aux fonderies.

Une autre usine automobile allemande, Volkswagen, travaille avec IBM, Volvo, Ford, entre autres, pour retracer l’origine du cobalt, le principal élément utilisé pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques.

BMW n’est pas une inconnue dans l’industrie de la blockchain. L’année dernière, il a décrit une vision de BMW pour la blockchain et il y a quelques mois, il a travaillé avec le fournisseur de logistique DHL sur une preuve de concept pour améliorer la transparence des pièces en provenance de Malaisie.

L’usine automobile est l’un des membres fondateurs du consortium Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) et travaille actuellement avec d’autres partenaires sur les normes VID (Vehicle Digital Identity).

Parmi ses autres projets, BMW a travaillé avec VeChain pour développer l’application basée sur la blockchain VerifyCar, qui permet aux acheteurs de voitures d’occasion de vérifier certains détails comme le kilométrage et les activités de maintenance.

Version traduite de l’article publié dans Ledger Insights.