Boden fermera ses magasins en raison d’une épidémie de coronavirus

Magasin phare de Boden à Londres.

// Boden fermera ses magasins à partir d’aujourd’hui alors que l’épidémie de coronavirus se poursuit

// La décision sera revue le 27 mars

Boden a annoncé son intention de fermer des magasins alors que l’épidémie de coronavirus au Royaume-Uni continue de s’intensifier.

À partir d’aujourd’hui, les magasins fermeront et la décision sera réexaminée le 27 mars.

Le fondateur du détaillant de mode, Johnie Boden, a déclaré aux clients qu’il s’agissait de «moments étranges et effrayants».

“Nous pensons tous à nos familles et à nos amis en ce moment, en particulier aux personnes âgées et aux personnes vulnérables”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Je suis également très préoccupé par la communauté Boden élargie de notre équipe et de nos clients.

«Nous ferons tout notre possible pour que nos sites Web et nos entrepôts continuent de faire du commerce et de livrer tout ce que vous aimez à Boden.

