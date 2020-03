Boeing & Co demande de l’aide à Trump après avoir dépensé 43 milliards de dollars en rachat

Il existe une longue histoire de faillites impliquant des compagnies aériennes et maintenant l’impact pandémie de coronavirus sur l’industrie aérospatiale est susceptible d’être lourd. D’ici Boeing demandé 60 milliards d’aide à Maison blanche surmonter la crise, avertissant que s’il ne reçoit pas d’aide du gouvernement, il risque d’échouer. Le président Donald Trump il a exprimé des ouvertures pour le plan de sauvetage de Boeing affirmant que les États-Unis doivent protéger la société.

Mais aux côtés de Boeing, des dirigeants d’autres compagnies aériennes ont demandé au gouvernement américain 50 milliards de dollars.

Les compagnies aériennes demandent de l’aide

Des renflouements peuvent être nécessaires et il reste à voir quelle forme ils pourraient prendre. Mais malgré une histoire de temps difficiles lors d’événements imprévus, tels que le 11 septembre 2001, l’éruption volcanique en Islande en 2010 qui a perturbé le transport aérien, il faut considérer que les principales compagnies aériennes américaines ont dépensé la majeure partie de la flux de trésorerie disponible (c’est-à-dire liquidités générées hors taxes et investissements) au cours des 10 dernières années pour opérations de rachat, c’est-à-dire le rachat d’actions propres. Un geste qui sert à soutenir le titre en bourse au profit des actionnaires.

La plupart des investisseurs savent que les flux de trésorerie disponibles sont plus importants que les bénéfices et peuvent être utilisés pour payer des dividendes, racheter des actions, étendre les opérations ou investir dans d’autres améliorations commerciales.

Les sociétés qui ont accumulé des liquidités, telles que Berkshire Hathaway, ont été critiqués pour avoir agi ainsi. Et en Italie Eni retire la proposition de rachat de 400 millions d’euros pour l’urgence du coronavirus, pomme il vit un moment sombre non seulement parce que la plupart de ses magasins sont fermés, mais parce que iPhone sont assemblés dans les usines de Foxconn de en Chine où l’infection a commencé. Le géant de Cupertino a également été critiqué pour avoir trop de liquidités, mais maintenant cet argent supplémentaire servira à l’entreprise lors de la chute massive des ventes.

FactSet a fourni des données sur flux de trésorerie disponible 10 ans jusqu’à fin 2019 pour les cinq compagnies aériennes faisant partie de l’indice S&P 500 révélant qu’ils en ont dépensé 96% pour le rachat d’actions propres.

Le flux de trésorerie disponible sur 10 ans de Boeing était de 58,37 milliards de dollars, tandis que la société a dépensé 43,44 milliards de dollars, soit 74% du flux de trésorerie disponible, pour le rachat.

Des banques américaines prudentes suspendent le rachat d’actions propres

Toujours aux États-Unis, les huit plus grandes banques américaines – Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street et Wells Fargo – freinent leurs programmes agressifs de rachat d’actions en promettant de préserver le capital pour surmonter la crise des coronavirus.

Les institutions financières ont annoncé la décision de rachat immédiatement après la Réserve fédérale a pris des mesures d’urgence pour éviter un ralentissement économique profond.