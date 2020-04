Boeing et Embraer concluent un accord de 4,2 milliards de dollars …

Boeing a accusé Embraer de ne pas avoir rempli les conditions de clôture de la transaction, mais le constructeur brésilien a accusé l’autre partie d’avoir rompu l’accord en raison de problèmes financiers auxquels elle est confrontée en raison de la crise des coronavirus et de l’entretien au sol de son 737. MAX.

“Embraer croit fermement que Boeing a résilié injustement (l’accord)”, a déclaré la société brésilienne.

Boeing a utilisé un ton plus doux, mais en coulisse, les deux parties se préparaient à une longue période de discussions sur la rupture.

“Au cours des derniers mois, nous avons eu des négociations fructueuses mais finalement, il n’y a pas eu de succès”, a déclaré Marc Allen, vice-président directeur de Boeing, dans un communiqué. “Nous aspirons tous à les résoudre avant la date d’achèvement initiale, mais cela ne s’est pas produit.”

La faillite stoppe la seconde moitié d’une reformulation majeure du duopole mondial entre Boeing et Airbus, les deux sociétés voulant s’étendre aux avions régionaux. Airbus a acheté la société canadienne C Series en 2018 et l’a renommée A220.

Des sources du secteur indiquent que Boeing était intéressé par Embraer principalement en raison de l’accès à des ingénieurs à bas prix et de nouvelles options de fabrication, mais qu’il évalue maintenant la réduction de 10% de sa main-d’œuvre tout en recherchant l’aide fédérale de Washington au secteur aérospatial.

Le différend rompt également une relation étroite entre deux des trois principaux constructeurs d’avions au monde, qui ont pris des positions similaires dans des batailles commerciales avec l’Europe et le Canada.

L’accord porte une indemnité de résiliation de 100 millions de dollars, mais Embraer est sur le point de poursuivre Boeing pour beaucoup plus, affirmant que la longue période d’incertitude a entravé les ventes de son avion E2.

.