Boerse Stuttgart: de nouvelles règles anti-blanchiment rendent les cryptomonnaies plus attrayantes

La cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5) a augmenté de manière inattendue l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies, selon un cadre de la filiale de trading de crypto-monnaies de Boerse Stuttgart.

Participant à la conférence CryptoCompare à Londres mardi, le Dr. Ulli Spankowski, directeur des affaires numériques de Boerse Stuttgart, a reconnu avoir été “surpris” par l’effet positif qu’AMLD5 a eu sur l’attrait des institutions financières traditionnelles pour les crypto-monnaies.

Spankowski a commenté:

Je ne pensais pas vraiment que quelque chose se passerait, car les banques et autres institutions financières pouvaient déjà protéger les crypto-monnaies et échanger avec des crypto-monnaies. Mais, depuis que la loi est entrée en vigueur plus tôt cette année, nous voyons maintenant beaucoup d’intérêt de la part des participants traditionnels.

AMLD5 exige que les sociétés de crypto-monnaie installées dans les États membres de l’Union européenne s’enregistrent auprès des régulateurs locaux, présentent le Know Your Customer (KYC) et conservent des informations sur l’origine des fonds de leurs clients.

Certains participants régionaux à la crypto-monnaie a annoncé son intention de quitter la juridiction de l’Union européenne, peu de temps après l’entrée en vigueur de la directive en janvier. La maison d’échange Deribit a déménagé des Pays-Bas au Panama pour se plaindre que l’AMLD5 a placé des «barrières trop hautes» pour la plupart de ses clients. Une semaine plus tard, la maison de change non dépositaire KyberSwap a annoncé son transfert de Malte aux îles Vierges britanniques.

Boerse Stuttgart avait inclus une poignée de produits financiers de crypto-monnaie sur sa principale plate-forme de trading, mais elle est en fait entrée dans l’espace de crypto-monnaie en septembre lorsque sa filiale, Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX), a lancé un espace de trading BTC / EUR.

Spankowski a commenté:

Apparemment, les crypto-monnaies ne sont plus ni mauvaises ni illégales et si les régulateurs disent que vous pouvez avoir une licence pour les utiliser, elles doivent être légitimes.

Avec 120 clients institutionnels et une “relation ouverte” avec le régulateur financier en chef allemand, BSDEX peut agir maintenant comme une «porte» de confiance pour les investissements cryptoactifs.

Il a également ajouté: «Nous pouvons être ceux qui ouvrent les portes aux crypto-monnaies, car l’industrie financière traditionnelle est déjà connectée à nous au niveau européen. C’est ainsi que nous considérons notre position privilégiée en ce moment.

Version traduite de l’article de Paddy Baker, publiée sur CoinDesk.