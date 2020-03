BofA et Goldman Sachs: éviter la vente de panique afin de ne pas compromettre les rendements à long terme

La situation actuelle du marché, caractérisée par la forte volatilité des principaux titres, requiert des nerfs forts. Bank of America et Goldman Sachs ont rejoint JP Morgan plus tôt dans la journée et ont suggéré aux investisseurs de ne pas paniquer en vendant leurs actions à un moment particulièrement défavorable.

“Évitez les ventes de panique”, ont écrit les analystes de BofA, soulignant que “les meilleurs jours pour les actions suivent généralement les pires”.

L’indice Dow Jones se dirige vers le pire mois depuis 1931: au cours de ce mois, les 5 pires jours enregistrés par l’indice se sont produits, mais aussi les 4 meilleurs jours (avec un gain global, enregistré dans ce dernier, dépassant 1000 points).

(Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir l’extrême volatilité du S&P 500 au cours des derniers jours)

L’importance de ne pas perdre les meilleures sessions

Les analystes de BofA ont tenté de fournir des chiffres pour attirer l’attention des investisseurs désireux de vendre dès maintenant. De 1930 à aujourd’hui, l’indice S&P 500 a produit un rendement global de 14,962%, imaginant une présence constante sur le marché dans tous ses hauts et bas. Dans quelle mesure cette performance aurait-elle diminué si les investisseurs avaient raté les 10 meilleures sessions de chaque décennie? Il chuterait considérablement à 91%, par exemple de Bank of America.

Selon Bank of America “le temps c’est de l’argent pour les actions … pour les investisseurs en actions, la meilleure recette pour éviter les pertes est le temps: à mesure que les horizons temporels s’allongent, la probabilité de perdre de l’argent avec des actions diminue” .

“Les investisseurs ayant des horizons d’investissement à long terme devraient rester investis en actions”, a également déclaré Goldman Sachs en parfaite harmonie, notant que les “familles”, qui se disent investisseurs de détail et certains professionnels tels que les hedge funds, sont les seuls sous-groupes d’actionnaires qui “vendent des actions dans chaque marché baissier depuis 1950”. Un choix potentiellement néfaste pour l’investissement à long terme.