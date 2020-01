Bolzano, la capitale la plus chère d’Italie: voici le classement

la capitale la plus chère d’Italie il est Bolzano où en 2019 le record d’inflation moyen de 1,3% produit pour une famille typique une piqûre égale à 392 euros sur une base annuelle. Il ressort donc d’une étude menée parUnion nationale des consommateurs qui a compilé un classement des villes les plus chères de 2019.

Le classement des villes les plus chères d’Italie

Après Bolzano sur le podium on retrouve Modena où l’augmentation de prix de 1,1% enregistre une dépense annuelle supplémentaire de 307 euros. En troisième place Trapani, où une inflation record de 1,5% implique une hausse du coût de la vie de 305 euros. À suivre Bari où sur une famille il y a un drain de 270 euros par an, e Brescia où le charge fiscale pour une famille cela revient à 260 euros.

Les 3 villes avec les plus faibles augmentations en 2019 sont, au contraire, Ancône, qui avec Pérouse affiche l’inflation moyenne la plus faible, + 0,1%, et qui enregistre, pour une famille type, une augmentation annuelle des dépenses de seulement 22 euros, Pérouse avec 23 euros et, en troisième position, Sassari, où la deuxième inflation la plus faible (+ 0,2%) génère une dépense supplémentaire de seulement 41 euros.

“Bien qu’en 2019 l’inflation moyenne de l’Italie ait diminué de moitié par rapport à 2018 et 2017, passant de + 1,2% à + 0,6%, et qu’elle soit relativement faible, il y a 24 capitales provinciales une inflation plus élevée et des prix plus élevés qui ont mis les familles en difficulté, qui n’ont certainement pas eu d’augmentation des salaires proportionnelle à la hausse du coût de la vie “, déclare Massimiliano Dona, président deUnion nationale des consommateurs.

«Les disparités dans la région sont énormes. Un habitant de Bolzano l’année dernière avait augmentations de prix plus élevées 370 euros contre un à Ancône. Des écarts disproportionnés également au sein d’une même région, voire supérieurs à 200 euros, comme au Trentin (294 euros entre Bolzano et Trente) et en Sicile (224 euros entre Trapani et Caltanissetta).

Pour une famille italienne moyenne, les dépenses ont augmenté de 145 euros l’an dernier. Dans le Nord-Ouest, la ventilation avec les hausses de prix les plus élevées, la hausse s’élève à 187 euros, tandis que dans les îles, les plus vertueuses, elle s’arrête à 117 euros “, conclut Dona.