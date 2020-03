Bonet (Chambre de Commerce) demande des garanties publiques pour les prêts aux entreprises et aux indépendants

José Luis Bonet, président de la Chambre de commerce espagnole, a demandé des garanties publiques pour les prêts aux entreprises et aux indépendants, afin d’éviter la fermeture d’entreprises et le licenciement massif de travailleurs, à la suite de la pandémie de Covid-19 .

Cela a été déclaré dans une interview à RNE, dans laquelle il a appelé à des mesures “immédiates” et que le nouvel ensemble de mesures que le Conseil des ministres envisage d’approuver mardi “est considéré comme sérieux” et conforme à l’établissement ” de grands remèdes pour de grands maux », et la« pusillanimité »est ignorée car la situation est« vraiment grave ».

“Nous devons prendre des mesures au-delà de ce que tout le monde pourrait imaginer”, a souligné Bonet, qui a appelé à ce que l’engagement en faveur de la “stabilité” soit garé et qu’il y ait une coordination entre les pays du sud de l’Europe.

“Le premier est la santé, le second est la survie, puis la reprise et la réactivation”, a ajouté Bonet, qui a déclaré que la situation de crise actuelle “n’est réglée que par la liquidité”, conformément à ce qui a été mis en œuvre par l’Allemagne pour cet argent ne manque «à personne».

Le Conseil des ministres de ce mardi prévoit d’approuver les garanties publiques de crédit, ainsi que les mesures de flexibilité dans les dossiers de réglementation de l’emploi (ERTE) et l’éventuel report des cotisations à la sécurité sociale.

Pour Bonet, il est important que le gouvernement utilise la banque publique, à travers l’OIC, mais aussi les critères techniques de la banque privée, qui “peuvent beaucoup aider”. “De toute évidence, la banque ne pourra pas le faire si elle n’a pas de garantie publique, mais avec un public, elle le pourra”, a-t-il déclaré.

En outre, il a insisté sur la nécessité d’une réponse coordonnée au niveau européen et que l’Union européenne assouplisse les limites budgétaires, car sinon “les gens perdront absolument confiance en quelqu’un qui, en cas de besoin, ne vient pas”.

Il a également appelé à des mesures pour le groupe des travailleurs indépendants, car ils sont pertinents dans le tissu économique espagnol, raison pour laquelle ils ont exigé «de déplacer toutes les ressources de l’État, qui sont nombreuses, en faveur de pouvoir supporter la situation temporaire et ensuite elle se rétablira. “

Le président de la Chambre de commerce espagnole a également eu un impact sur l’impact possible du secteur du tourisme et des exportations à la suite de la fermeture des frontières, bien qu’il ait souligné qu’en ce moment l’économie est “dans l’œil de l’ouragan”, et en Dans un premier temps, nous devons nous préoccuper de la liquidité, puis “travailler ensemble pour récupérer et poursuivre la ligne de progression de l’Espagne”.

Parallèlement aux propos de Bonet, la Chambre de commerce espagnole a publié hier une déclaration dans laquelle elle proposait, sur le lieu de travail, de faciliter la flexibilité du travail dans les entreprises, d’accélérer et de réduire les délais de traitement des procédures de suspension des contrats travail et réduction du temps de travail pour des causes productives.

En outre, autoriser le report extraordinaire pour toutes les entreprises et les indépendants des cotisations de sécurité sociale sans surtaxes ni intérêts, en envisageant la réduction de 100% sur le quota de sécurité sociale des travailleurs indépendants contraints de cesser leurs activités de garde d’enfants ou dépend de l’état de l’alarme.

La Chambre propose également de faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la prestation de cessation temporaire d’activité face à une baisse de revenus provoquée par la crise sanitaire et de garantir le paiement des congés de maladie dès le premier jour et de garantir la disponibilité du matériel de protection dans le centres de travail.

En matière fiscale, il demande instamment de reporter le paiement des impôts et retenues trimestrielles pour les deux premiers trimestres de l’année aux travailleurs indépendants et aux PME qui ont été affectés dans leur activité dans tout le pays, et d’envisager la possibilité d’une remise dans certains cas.

Dans le cas des grandes entreprises, reporter le paiement de ces impôts pour les deux premiers trimestres de l’année sans frais supplémentaires pour le paiement dans les douze prochains mois, lorsque l’activité aura été entièrement récupérée.

La Chambre de Commerce demande d’éviter toute situation qui à court terme pénalise ou affecte négativement l’activité des entreprises, notamment la création de nouvelles taxes ou redevances impactant négativement le tissu productif ou des secteurs d’activité spécifiques, ainsi que l’application de formules flexible dans le domaine fiscal qui renforce le tissu productif.

En matière financière, il considère que les lignes de crédit doivent être lancées de toute urgence par tous les instruments de financement public, sans intérêt et avec des conditions de grâce d’au moins un an dans la restitution du capital principal à PME et indépendants dans toute l’Espagne.

Les autres mesures financières comprennent également la garantie de la liquidité des entreprises en mettant en place des garanties avec une garantie souveraine pour financer le fonds de roulement des PME et des indépendants des banques privées; assumer, de la part de l’Administration, les coûts résultant de l’adoption des mesures exceptionnelles dans certains secteurs directement concernés; mettre à jour et accélérer les paiements tardifs des administrations publiques et les remboursements d’impôts en attente; ou d’assouplir la règle de dépenses pour les communes en 2020 afin qu’elles investissent dans l’autoconsommation et le soutien au tissu productif et social, à condition qu’elles le financent sans alourdir la dette.

Enfin, du point de vue de l’administration, il demande de mettre en place un point de contact direct dans différents ministères qui pourra spécifiquement informer et donner suite aux demandes des entreprises, des travailleurs et des indépendants dans leurs domaines d’action respectifs; définir des protocoles homogènes pour les actions nées de la crise Covid-19 dans les domaines du travail, du commerce et de la fiscalité à travers la publication urgente d’un guide pour les opérateurs économiques.

En outre, Bonet appelle à la création urgente de groupes de travail avec des représentants de tous les secteurs économiques, pour identifier les difficultés et rechercher des mesures correctives concrètes pour chaque secteur.

