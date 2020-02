Bonjour, bonjour frais! – Entreprise à entreprise

Un nouveau centre de distribution dans le mont Wellington à Auckland permettra à Hello Fresh d’élargir sa gamme de produits et de livrer à plus de régions du pays, a déclaré le PDG et fondateur du fournisseur de kits de repas, Tom Rutledge.

«Le nouveau site de production est une étape stratégique clé. Une croissance plus poussée nous permettra de… offrir de plus grandes opportunités pour les produits frais locaux et les fournisseurs de viande, tout en nous permettant d’élargir notre offre de produits. »

Le nouveau centre de distribution de Mount Wellington est également une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi, car l’entreprise cherche à augmenter son nombre d’employés en Nouvelle-Zélande d’environ cinquante pour cent, ajoute M. Rutledge.