Bonnes nouvelles pour les propriétaires britanniques alors que les prix des locations privées augmentent

Parallèlement à une demande accrue des locataires, il y a maintenant plus de propriétaires professionnels et les normes de l’industrie en hausse contribuent à l’augmentation des prix de location.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a publié le dernier indice de la location de logements privés, révélant que la valeur des loyers au Royaume-Uni a augmenté de 1,5% en janvier, contre 1,4% en décembre 2019.

Les données montrent également qu’entre janvier 2015 et décembre 2019, les prix des locations privées au Royaume-Uni ont augmenté de 8,6%.

Depuis 2018, les prix de location privés payés par les locataires à travers le Royaume-Uni ont commencé à se renforcer sur le dos de Londres, avec une augmentation progressive de la demande au cours des 12 derniers mois. Les prix des locations privées à Londres ont augmenté de 1,3% au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2020. Auparavant, depuis le début de 2016, le secteur locatif privé (PRS) avait été lent, les propriétaires «accidentels» s’étant retirés du marché.

Hors Londres d’Angleterre, les loyers privés ont augmenté de 1,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2020. Au Pays de Galles, ils ont augmenté de 1,3% au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2020, contre 1,2% en décembre 2019. La croissance des loyers en Écosse a augmenté de 0,6% % au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2020, inchangé depuis décembre 2019.

Le nord-ouest connaît une hausse des loyers la plus rapide

Les dernières données montrent également que les loyers dans le nord-ouest augmentent plus rapidement que dans toute autre région du Royaume-Uni. Les valeurs locatives dans le nord-est, le nord-ouest, les East Midlands, l’Écosse, le Yorkshire et Humberside, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles ont toutes augmenté à un rythme plus rapide que la moyenne britannique.

Alors que les loyers à travers le Royaume-Uni avaient augmenté à un rythme inférieur au taux d’inflation, les dernières statistiques de l’ONS montrent que le solde a maintenant légèrement basculé dans l’autre sens.

Dans son enquête sur le marché résidentiel de décembre 2019, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a indiqué que la majorité des régions du Royaume-Uni avaient enregistré une augmentation des demandes de renseignements au cours du mois. Parallèlement, les instructions du propriétaire ont continué de décliner.

Les propriétaires professionnels britanniques investissent dans de plus grands portefeuilles

La recherche indique que le propriétaire professionnel continue de s’engager à investir dans la SRP. Aneisha Beveridge, responsable de la recherche chez Hamptons International, a déclaré: «Les propriétaires qui sont restés ont tendance à avoir des portefeuilles plus importants – un autre signe que le secteur se professionnalise.

«Le propriétaire moyen en Grande-Bretagne possédait 1,93 propriétés l’année dernière, le niveau le plus élevé depuis 2009. Les loyers ont augmenté dans toutes les régions de la Grande-Bretagne en janvier pour atteindre 3,6% de plus qu’à la même période l’an dernier. Par exemple, une propriété louée pour 500 £ par mois en janvier 2019, dont le loyer a augmenté du taux moyen britannique, serait louée pour 507,50 £ en janvier 2020.

«Le nombre de nouvelles maisons achetées par les propriétaires reste faible, ce qui se traduit par moins de maisons disponibles à la location. C’est particulièrement vrai dans le sud, où les loyers augmentent le plus. »

Cependant, l’Association of Residential Letting Agents (ARLA) a signalé dans son rapport sur le secteur locatif privé de décembre 2019 que la demande des locataires potentiels continuait de baisser, tandis que le nombre de propriétaires quittant le marché restait le même.

«Ces pressions sur l’offre et la demande peuvent prendre du temps pour se répercuter sur l’indice des prix de location de logements privés, qui reflète les changements de prix pour tous les immeubles locatifs privés plutôt que pour les nouveaux immeubles locatifs annoncés.