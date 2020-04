Bonus 600 euros: voici comment cela va changer pour les mois d’avril et mai

De 600 à 800 euros payés automatiquement: cela pourrait changer le bonus autonomes attendu par le gouvernement dans l’urgence Covid-19 pour avril.

Bonus autonomes en avril et mai

Si pour le mois d’avril cela viendra substantiellement a confirmé le public actuel de bénéficiaires qui recevra automatiquement le paiement de l’INPS, pour le mois de mai, le gouvernement envisage mécanisme sélectif. Selon Il Sole 24 Ore, il semble que pour le versement de la prime, il sera fait référence à un seuil de revenu maximum ou aux codes Ateco relatifs aux activités de production exclues de la réouverture.

Dans l’attente des instructions du gouvernement, Bankitalia et l’INPS ont retracé l’identikit des bénéficiaires de la prime de 600 euros pour le mois de mars. Dans le détail, l’allocation est allée pour les deux tiers aux hommes, travailleurs indépendants âgés en moyenne de 46 ans. L’INPS compte plus de 3,4 millions de paiements pour une dépense totale d’environ 2 milliards; la la plupart des décaissements ont eu lieu entre le 14 et le 23 avril. La majorité des paiements concernaient les travailleurs indépendants (69,5%) et les salariés à durée déterminée de l’agriculture (15,4%), tandis qu’une part marginale concernait les travailleurs du spectacle (0,7%), dont l’audience il est nettement inférieur aux autres.

Près des deux tiers des bénéficiaires sont des hommes; les femmes représentent la moitié des Numéros de TVA / co.co.co et les travailleurs saisonniers du tourisme. Ceux qui sont nés à l’étranger2 représentent 12,1% de l’ensemble des bénéficiaires et sont relativement plus concentrés entre les travailleurs saisonniers du tourisme et les salariés agricoles, où ils représentent respectivement 22,3% et 29,3% des bénéficiaires.

L ‘âge moyen parmi les bénéficiaires, elle est de 46 ans (45,6 pour les femmes, 46,3 pour les hommes), la cohorte la plus importante étant représentée par le groupe 45-54 ans (soit 32,8). Les régions les plus touchées par les flux de paiements ont été la Lombardie, les Pouilles et la Sicile, qui ont reçu près d’un tiers des subventions, suivies par l’Émilie-Romagne, la Vénétie et la Campanie. Les femmes sont particulièrement représentées parmi les bénéficiaires en Calabre et relativement moins présentes en Sicile.