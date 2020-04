Bonus autonomes, boom des questions. Le site de l’INPS en inclinaison

Boom de questions, comme prévu, sur la prime de 600 euros réservée aux travailleurs indépendants pour l’urgence COVID-19. A partir d’aujourd’hui, il est possible de soumettre des candidatures via le site INPS, mais l’accès au portail de l’institution de sécurité sociale le matin est difficile voire impossible pour de nombreux utilisateurs.

“Entre une heure du matin et environ 8 h 30, nous avons reçu 300 000 questions régulières. Nous recevons maintenant 100 questions par seconde. Quelque chose de jamais vu sur les systèmes INPS “, a déclaré le président de l’INPS Pasquale Tridico à l’ANSA, qui assure. “Pas de jour de clic il n’y aura pas d’ordre chronologique et des questions peuvent également être envoyées dans les jours qui suivent le 1er avril en se connectant au site et en cliquant sur la bannière dédiée”. “Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises – affirme Tridico – des questions peuvent être posées pour toute la période de la crise, également parce que le gouvernement lance une nouvelle mesure à la fois pour refinancer les mesures actuelles et pour d’autres”.

La ministre du Travail, Nunzia Catalfo a annoncé que le décret d’avril refinancerait la mesure pour avril et mai, augmentant probablement le montant. La ministre a également annoncé qu’elle travaillait sur un revenu d’urgence.

La demande de bonus autonome, selon les instructions publiées par l’INPS dans une circulaire, peut à la place être présentée sur le site Internet de l’INPS également avec le NIP simplifié qui peut être demandé précisément pour ces demandes.

Les intéressés

Les travailleurs indépendants (commerçants, artisans et producteurs directs), les indépendants non affiliés aux fonds de pension obligatoires, les collaborateurs coordonnés et continus, les saisonniers et les travailleurs du spectacle sont intéressés par l’allocation de 600 €.

L’allocation, qui arrive sur le compte courant, ne contribue pas à la formation des revenus et n’est donc pas imposable. Elle ne donne pas lieu à une contribution figurative (comme les licenciements, même par dérogation).

Comment postuler

La question sera posée électroniquement avec la broche, le Spid, le Charte nationale des services ou la carte d’identité électronique. Qui n’a pas le NIP peut demander un NIP simplifié en raccourcissant les heures d’arrivée. Vous pouvez également utiliser le centre de contact ou le mécénat.

La prime est incompatible non seulement avec la pension mais également avec le revenu de la citoyenneté, le soi-disant singe social et avec l’allocation d’invalidité ordinaire. Le bonus peut également être combiné avec les décaissements monétaires provenant des bourses d’emploi, des stages et des stages.