Bonus de restructuration 2020: actualités et concessions

La loi de finances 2020 prévoyait l’extension d’une série de déductions fiscales prévues pour ceux qui effectuent des interventions sur les immeubles. On parle de l’éco-bonus, de la déduction Irpef à 50 ou 65% pour les travaux d’efficacité énergétique, de la prime de rénovation, de la déduction fiscale de 50% pour les travaux de récupération immobilière et de la prime mobile associée, de l’allégement fiscal pour l’achat de mobilier neuf et gros électroménagers destinés à meubler le bien en cours de rénovation.

Bonus de restructuration 2020

Centré sur la prime de restructuration, il s’agit d’un allégement fiscal qui consiste en la possibilité de déduire de l’Irpef l’impôt sur le revenu des personnes physiques, payable annuellement par les contribuables, une mesure égale à 36% des dépenses engagées pour mener à bien les interventions de restructuration, restauration et restauration conservatrice et récupération de votre propriété.

La mesure de la concession est passée de 36 à 50% et prolongée d’année en année. En effet, la dernière loi de finances a étendu la possibilité de déduire 50% des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2020 de l’IRPEF.

La concession doit être calculée sur un montant maximum de 96 milliers d’euros par unité immobilière et doit être divisée en 10 versements annuels égaux et est garantie jusqu’à la limite de dépenses maximale. La prime de restructuration est à hauteur de:

aux propriétaires

les titulaires de droits réels / personnels de jouissance sur les biens faisant l’objet des interventions et qui supportent les frais y afférents

locataires ou emprunteurs

membres de coopératives divisées et indivises

entrepreneurs individuels, pour des biens non inclus dans les biens d’équipement ou les biens

les sujets qui produisent des revenus sous forme associée (sociétés simples, collectivement, en société en commandite et sujets équivalents à ceux-ci, entreprises familiales), dans les mêmes conditions que pour les entrepreneurs individuels.

La prime de rénovation est due pour les travaux unités immobilières individuelles et parties communes d’immeubles résidentiels. Dans le premier cas, le bonus peut être utilisé en cas d’entretien extraordinaire, de restauration et de récupération et restructuration conservatrice au sens strict.

la condominium au lieu de cela, il peut bénéficier de la prime de restructuration pour les travaux non seulement d’entretien extraordinaire, de restauration et de restauration et restructuration conservatrices, mais aussi d’entretien ordinaire. Dans ce dernier cas, pour les interventions effectuées sur les parties communes des immeubles d’habitation, les déductions sont dues à chaque copropriété individuelle sur la base du millième de part de propriété.

Bonus de restructuration 2020: l’actualité

Le principal changement introduit cette année avec la loi de finances est le “façades bonus“, Une concession qui sera accordée aux contribuables qui réaliseront certaines interventions de décoration architecturale en 2020. Cette facilité consiste en une déduction de l’impôt brut de 90% des dépenses documentées et engagées cette année pour les interventions visant à la récupération ou la restauration de la façade, y compris celles de nettoyage ou de peinture extérieure uniquement, des bâtiments situés dans des zones spécifiques.

Il s’agit, en détail, des bâtiments des zones A ou B visés par l’arrêté ministériel 1444/1968. La déduction sera divisée en dix versements annuels constants du même montant dans l’année des dépenses et les années suivantes.