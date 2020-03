Bonus générationnel au Mexique: clé de la croissance

Cela représente un problème pour des économies telles que le Japon, où d’ici 2050 il y aura 82 adultes qui ne travailleront pas pour 100 travailleurs (82/100), l’impact sur l’économie se traduira par une baisse significative de la productivité nationale et une recomposition dans le destin des ressources gouvernementales de façon drastique. Par exemple, pour chaque yen que le gouvernement a dans son budget annuel, une plus grande proportion sera allouée pour répondre aux besoins de santé des personnes âgées, ce qui laisse moins de ressources à investir.

En revanche, au Mexique, les données sont opposées, la population en capacité de travail augmentera de 20%, pour 100 personnes travaillant, il n’y aura que 40 (40/100) à l’âge de la retraite.

Peu de pays de l’OCDE connaîtront cette situation favorable. En général, d’ici 2060, la majorité aura un ratio de plus de 65 personnes à la retraite contre 100 (65/100) qui travaillent.

Et cela est d’une grande importance pour le Mexique, il s’agit d’un avantage concurrentiel fondamental dans la prise de décision quant à savoir où investir dans des entreprises (nationales et étrangères) qui chercheront à la fois l’offre de personnes pour travailler et le flux qui générera dans l’économie. et un marché de consommation – les jeunes consomment tandis que les personnes âgées épargnent pour la retraite.

Mais il est très important de profiter de cette opportunité pour développer une classe sociale à prédominance moyenne prête à occuper les emplois de l’avenir; Par exemple, en matière technologique, avoir les moyens d’être un consommateur important des produits et services des entreprises.

Quelque chose de très important: inciter les jeunes à entreprendre, risquer de créer des entreprises, innover, créer des emplois; Pour cela, nous devons les accompagner avec les éléments qui leur permettent d’atteindre ce qui précède, qui ont accès au marché du capital-risque (qui doit se développer de manière significative), leur fournir des facilités dans les procédures légales, la formation, etc. Les jeunes doivent assumer leur leadership, leur capacité créative, leur capacité de transformation du système économique.

