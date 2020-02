Bonus mobilier 2020: comment postuler et conditions

La loi de finances 2020 a prolongé pour la septième fois le Bonus mobilier, un incitatif fiscal qui vous permet de déduire les dépenses effectuées pour l’achat, même à l’étranger, de meubles ou de gros appareils électroménagers d’une classe énergétique non inférieure à A + (ou A, dans le cas des fours et des lave-linge séchants). Pour accéder à cet avantage en 2020, il faut cependant avoir commencé les travaux de rénovation d’un bien à partir du 1er janvier 2019. La déduction en question est de 50%: la moitié du prix du meuble ou de l’appareil acheté peut donc être déduite des taxes jusqu’à un maximum de 10 milliers d’euros de dépenses effectuées pour l’achat de meubles destinés à l’ameublement d’une seule maison rénovée, y compris les appareils connexes. La prestation maximale peut donc atteindre une déduction de 5 000 euros pour chaque restructuration. Le contribuable qui effectue des rénovations sur plusieurs unités immobilières aura donc droit à plusieurs fois à l’avantage, indique l’Agence du revenu dans son guide sur la bonification.

Le Bonus s’applique à partir de l’année suivant l’année du début des travaux de rénovation. En pratique, cela signifie que pour les rénovations commencées en 2019, les coûts des meubles ou des appareils électroménagers (je le répète, classe énergétique A +) fabriqués en 2020 peuvent être déduits. Par conséquent, les contribuables qui ont entamé les rénovations en 2018 ne pourront pas déduire les dépenses effectuées en 2020.

Comment demander la déduction, un guide

Le premier facteur à garder à l’esprit, une fois l’horizon des achats pouvant bénéficier de la déduction clarifié, est qu’ils ne devront être effectués que par virement bancaire ou carte de crédit / débit. L’Agence du revenu a catégoriquement précisé qu ‘”il n’est toutefois pas autorisé de payer par chèque bancaire, en espèces ou par d’autres moyens de paiement”. De plus, si le paiement a été effectué par virement bancaire ou postal, «il ne sera pas nécessaire d’utiliser celui (sous réserve de retenue) spécialement préparé par les banques et Poste S.p.a. pour les coûts de rénovation des bâtiments “.

“La déduction est autorisée même si les biens ont été achetés avec un prêt à tempérament, à condition que la société qui accorde le prêt paie les frais de la manière indiquée précédemment”, c’est-à-dire par virement bancaire ou par carte “, et que le contribuable a une copie du reçu de paiement. “

Les documents à conserver pour accéder à la déduction sont les suivants:

reçu de transfert

reçu de transaction (pour les paiements par carte de crédit ou de débit)  documents de débit sur le compte courant

les factures d’achat des biens, indiquant la nature, la qualité et la quantité des biens et services acquis (ainsi que le reçu qui indique le code fiscal de l’acheteur et la nature, la quantité et la qualité des biens achetés).

Compte tenu de l’importance de la date de début des travaux de rénovation, l’Agence du Revenu propose de la certifier, par exemple, par “toute qualification administrative ou par notification préalable à l’ASL, si elle est obligatoire” pendant “, pour les interventions qui ne sont pas elles nécessitent des communications ou des qualifications, une déclaration de reconnaissance de substitution suffit “dans laquelle” la date de début des travaux est indiquée et le fait que les travaux de rénovation du bâtiment mis en place figurent parmi ceux qui peuvent être facilités, même s’ils sont les mêmes ils ne nécessitent aucune qualification, conformément à la réglementation en vigueur en matière de construction “.